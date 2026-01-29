Cae en Sonora ‘El Chino Arce’, jefe de sicarios de célula ligada al Cártel de Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora detuvieron en Ciudad Obregón a Jesús Iván “A”, alias “El Chino Arce”, identificado por autoridades estatales como un criminal de alto perfil, considerado objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en la región.

De acuerdo con información oficial, la captura fue resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional. Bajo ese alias, Arce Verdugo era buscado activamente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), ya que en su contra existían cinco órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio y asociación delictuosa, además de contar con una ficha activa de búsqueda con recompensa de 500 mil pesos por información que condujera a su localización.

Autoridades estatales y fuentes abiertas confiables lo ubican como presunto integrante del grupo criminal “Los Salazar”, organización con presencia en Sonora señalada históricamente como una célula vinculada al Cártel de Sinaloa, particularmente relacionada en años recientes con la facción conocida como “Los Chapitos”. Sin embargo, reportes periodísticos y de seguridad indican que dicho grupo mantiene disputas armadas con otras organizaciones delictivas, incluso con sectores ligados a esa misma facción, por el control territorial del sur del estado, principalmente en el municipio de Cajeme.

En este contexto, Jesús Iván “A” habría fungido como jefe de sicarios y líder operativo de una célula armada, con responsabilidades directas en la ejecución de ataques, control territorial y confrontación con grupos rivales en Ciudad Obregón y zonas aledañas.

Las investigaciones ministeriales lo vinculan con múltiples delitos de alto impacto. Según las carpetas abiertas en su contra, enfrenta cargos por homicidio calificado, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa, cometidos entre 2024 y 2025.

Según las autoridades, su hecho criminal más relevante es su presunta participación en un ataque armado registrado durante un convivio de XV años, ocurrido la madrugada del 29 de diciembre de 2023 en un domicilio de la colonia Cajeme, en Ciudad Obregón, que dejó un saldo de ocho personas asesinadas y 26 más lesionadas.

Este episodio, clasificado por la autoridad como un óctuple homicidio, generó un fuerte impacto social y colocó a “El Chino Arce” como uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad en Sonora.

Las autoridades señalaron que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica conforme a derecho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR