CSP: Sostuvimos conversación con Trump; seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum informó este jueves que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Estados unidos, Donald Trump.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, escribió Claudia Sheinbaum en redes.

Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.



Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa… pic.twitter.com/5ZqT4BgPOI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

En el marco del inicio formal de la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su doceava llamada telefónica con su homólogo Donald Trump,

Según Claudia Sheinbaum, se acordó que los equipos de ambas administraciones mantendrán el trabajo conjunto.

“Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”, escribió en redes sociales, Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum comentó que la llamada se llevó a cabo de manera cordial y en la que se dijo que los acercamientos en materia comercial seguirán adelante.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”, escribió Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum también dijo que durante la llamada conversó con la primera dama estadounidense, Melania Trump.

“También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, dijo Claudia Sheinbaum.

Esta se trata de la llamada número 12 de la que se tiene conocimiento público; sin embargo, sería la 16 de acuerdo con comentarios que en otro momento llegó a hacer la mandataria mexicana respecto a sus conversaciones con Donald Trump.

La comunicación se dio en el marco de la revisión al tratado trilateral de norteamérica, respecto del cual ayer los equipos de México y Estados Unidos declararon el inicio formal de la revisión, sin que hasta ahora se supiera de la inclusión del gobierno canadiense en esta tarea.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR