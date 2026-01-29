Interoceánico: Hay 2 detenidos; arranca reparación de daño

Ricardo “M”, identificado como jefe de despachadores del Tren Interoceánico, fue detenido este miércoles por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la investigación por el descarrilamiento ferroviario ocurrido el 28 de diciembre en la comunidad de Nizanda, Oaxaca.

El presunto culpable fue detenido la mañana de ayer en la colonia Centro del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. La captura ocurrió a las 7:29 horas y, tras ser puesto a disposición de la FGR en la capital del estado, el imputado fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal ubicado en Cintalapa, Chiapas.

De acuerdo con reportes locales, el funcionario fue aprehendido en Coatzacoalcos y trasladado ante un juez federal en el estado de Chiapas, donde se determinará su situación jurídica por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones, derivados del accidente ferroviario.

TE RECOMENDAMOS: Descarrilamiento del Tren Interoceánico ARTF determinará causas de descontrol de velocidad

El Dato: La Auditoría Superior de la Federación reportó que hubo fallas en la supervisión de la obra y no se entregó evidencia de que se completaran los trabajos en la curva del accidente.

De acuerdo con las autoridades federales, el detenido posiblemente participó en la operación del convoy que se salió de las vías mientras cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos. Las indagatorias apuntan a que el tren circulaba a una velocidad superior a la permitida en un tramo con curvas pronunciadas, factor que pudo ser determinante para que ocurriera el siniestro.

Las investigaciones revelan que Mendoza Cerón desempeñaba el puesto de despachador y, en ese sentido, habría sido quien permitió la operación del tren por personal que no contaba con la licencia vigente para realizar dicha labor, requisito indispensable dentro de la normativa ferroviaria.

Fue el pasado martes cuando Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, informó los avances de las investigaciones, de los cuales se determinó que la causa del percance se debió al exceso de velocidad en distintos tramos que integran la ruta del tren.

65 Km/h era la velocidad del tren en la curva del accidente

Con esta captura, ya son dos las personas detenidas por el caso. Días antes fue arrestado el maquinista principal del tren, quien también enfrenta un proceso penal por los mismos hechos.

Según la dependencia federal, se ha identificado a dos operadores como presuntos responsables del accidente, entre los que se encuentran Felipe de Jesús “N”, quien fue detenido el pasado lunes, y Erasmo “C”, quien hasta el momento no ha sido localizado.

Felipe de Jesús Díaz Gómez fue aprehendido por agentes de la Policía Federal Ministerial, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. El detenido fue identificado como el maquinista principal del tren que se descarriló en Oaxaca. Hasta ahora, las autoridades no han precisado si el operador será presentado de inmediato ante un juez o si permanece bajo custodia mientras avanzan las indagatorias.

La FGR señaló que el siniestro ferroviario se habría originado por exceso de velocidad, motivo por el cual abrió una carpeta de investigación y anunció que procederá penalmente por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas contra quien resulte responsable.

111 Km/h alcanzó en rectas donde el límite era de 70

En los documentos judiciales también se establece que el accidente estuvo relacionado con la actuación del maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, del conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y de Ricardo Mendoza Cerón, quien viajaba a bordo de la locomotora FIT-3027. La indagatoria refiere que Canteros Méndez rebasó el límite autorizado de 50 kilómetros por hora y que, pese a ello, ni el conductor ni el despachador activaron el sistema de freno de emergencia para detener el convoy.

Un peritaje en materia de seguridad industrial, identificado con el folio 5933 y fechado el 23 de enero de 2026, concluyó que la unidad ferroviaria FIT-3027 no cumplía con las condiciones de seguridad previstas en el reglamento del servicio ferroviario.

El dictamen también señaló incumplimientos a la NOM-003-ARTF-2023, relativa a la seguridad del sistema ferroviario y a la clasificación y especificaciones de la vía, así como omisiones al reglamento interno de transporte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, al horario número 3 de la Línea Z y a las órdenes de precaución sobre restricciones de velocidad.

El descarrilamiento dejó 14 personas muertas y decenas de lesionados, lo que lo convirtió en uno de los accidentes más graves registrados durante la operación del Corredor Interoceánico.

Por el momento, la fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y no descarta que se realicen más detenciones conforme avance el proceso para deslindar responsabilidades, particularmente en lo relacionado con la operación del tren y el cumplimiento de las disposiciones técnicas y administrativas exigidas para su funcionamiento.

Exige oposición nuevo peritaje internacional

› Por Claudia Arellano

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados exigió la realización de un peritaje externo, autónomo e internacional sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z, al considerar que el informe presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) es “insuficiente, sesgado y orientado a una exoneración anticipada”.

En un posicionamiento, legisladores panistas sostuvieron que la tragedia “no fue un accidente fortuito, sino una tragedia anunciada por corrupción y negligencia”; además, acusaron al Gobierno federal de intentar cerrar el caso responsabilizando únicamente al operador del tren, sin atender advertencias técnicas y auditorías previas.

14 personas fallecieron tras el descarrilamiento del tren

El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa Abimerhi, afirmó que existen antecedentes documentados desde 2019 sobre presuntas fallas estructurales, uso de materiales de baja calidad y deficiencias de supervisión del tren.

“Cuando existen auditorías ignoradas y advertencias técnicas documentadas, y aun así se decide seguir operando, no estamos ante un error humano aislado, sino ante una negligencia institucional. La fiscalía (General de la República) no puede cerrar el caso con una exoneración anticipada”, señaló.

Vagones del Tren Interoceánico que se descarrilaron el pasado 28 de diciembre. ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, la diputada Diana Gutiérrez cuestionó que el informe de la FGR no haga referencia a auditorías previas y concentre la responsabilidad en un solo eslabón. “Se protege a quienes supervisaron y autorizaron la obra. Eso no es justicia para las víctimas; es encubrimiento”, expresó.

El diputado Héctor Saúl Téllez sostuvo que la investigación no debe quedar en manos de instancias que pudieran tener conflictos de interés, y pidió que se conozca si han comparecido funcionarios de alto nivel vinculados al proyecto.

En el mismo sentido, el legislador Federico Döring acusó a la Fiscalía de actuar como “defensora de oficio de la corrupción”, y llamó a aplicar estándares de justicia similares a los utilizados en tragedias ferroviarias internacionales.

Finalmente, el diputado Héctor Saúl Téllez manifestó su desconfianza por lo informado por la titular de la FGR, Ernestina Godoy, y consideró inaceptable que la investigación permanezca en manos de instancias con posibles conflictos de interés.

Citan a afectados para dar reparación integral

Por Yulia Bonilla

A partir del lunes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación (Segob) iniciará el acercamiento directo con 225 personas que resultaron afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre pasado, con el fin de poner a su disposición las opciones para la reparación integral del daño, sobre el cual cada persona tendrá la decisión de si lo acepta o no.

Tras conocerse el primer dictamen de la causa del siniestro, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de Segob, aseguró que desde el primer momento se implementó un esquema de atención integral para las víctimas y sus familias, marcando como prioridad su salud, recuperación y un acompañamiento incluso hasta el ámbito judicial.

El Dato: Además de un asesor de la CEAV, cada víctima estará acompañada por personal de la FGR y del Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias de la Segob.

“A partir del lunes serán atendidos por un grupo interinstitucional. En esta mesa cada una de las víctimas, Presidenta, estará acompañada por un asesor jurídico de la Comisión”, dijo el funcionario.

Reportó que para brindar esta atención, se iniciará con la localización de las víctimas y familiares para darles una cita e iniciar así con el proceso de reparación. Comentó que el Tren Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la FGR.

Enfatizó que las víctimas podrán elegir entre las opciones que la FGR ponga a su disposición para la resolución de controversias: “Podrán decidir si aceptan esta mesa de trabajo y la reparación integral que será planteada por la Comisión”.

Especificó que además, se planteará a cada persona una solución por parte de la aseguradora del Corredor.

Puntualizó que la atención se hará en las comunidades de cada afectado, para que no tengan que desplazarse. Aunado a esto, sostuvo que se eliminarán trámites burocráticos.

En cuanto al apoyo económico que se le brindará a los afectados, comentó que será ajustado según cada caso, por lo que no recibirán el mismo monto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que las propuestas de la FGR para la reparación integral del daño a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico es una alternativa de justicia.

“El procedimiento de reparación integral del daño, parte de la Fiscalía General de la República. Es una de las llamadas ‘salidas alternativas de justicia’ que tienen que aceptar las víctimas o los familiares de las víctimas”, dijo.

Comentó que la FGR aceptó que este proceso de reparación se realizara de la manera más inmediata posible y por ello es que este próximo lunes se iniciará el contacto con los afectados para darles a conocer las opciones.

Especificó que cada persona recibirá el apoyo de parte de la aseguradora del Tren y después lo que corresponda de parte de la Fiscalía. Subrayó que se mantiene la estrategia para que cada familia fuera atendida por un servidor público.

En cuanto a los lesionados, detalló que únicamente una persona permanece internada en el Hospital 20 de noviembre.

La mandataria ofreció un mensaje de solidaridad con las personas que resultaron lesionadas, pero también con aquellas que perdieron a un ser querido en el accidente: “Como siempre: nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro cariño a todas las personas que perdieron la vida, a sus familiares, a sus seres queridos”.

ARTF determinará causas de descontrol de velocidad

› Por Yulia Bonilla

Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el primer dictamen sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico y se detuviera al maquinista tras hallar una circulación a exceso de velocidad como causa preliminar del siniestro, aún se esperará la conclusión que emitirá la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) para determinar las causas de que se haya conducido a una velocidad por encima de lo indicado.

En conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Agencia, a cargo de Andrés Lajous, ya colaboró en la valoración a cargo de la FGR; sin embargo, lleva a cabo una evaluación por cuenta propia, que derivará en un reporte integral que permita conocer qué condiciones puntuales llevaron al descarrilamiento.

Aun cuando ya se ejecutó la orden de aprehensión contra el maquinista Felipe de Jesús ‘N’, al que se señaló de haber acelerado a una velocidad “súbita”, aseguro que los operadores de los trenes son personas con preparación, pero es por eso que se aguardará a que la Agencia presente su informe.

El Tip: la ARTF recomendó a la Semar contratar a agencias certificadoras internacionales para validar la infraestructura de la vía.

“Dieron alguna información a la Fiscalía, a petición de la Fiscalía, y ellos tienen que presentar un reporte integral de la operación del Tren Interoceánico. Son maquinistas experimentados. Las causas de por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad y eso, lo tiene que determinar la Agencia en su reporte”, expresó.

También recordó lo dicho el pasado 23 de enero, respecto a que para reanudar la operación del tren en el servicio de pasajeros, se esperará a contar con la certificación internacional, cuyas recomendaciones serán atendidas.

“Lo importante también es que para que inicie, primero el transporte de carga y luego, el transporte de pasajeros, en el caso de pasajeros se está solicitando una certificación internacional, de tal manera que haya recomendaciones adicionales a la operación del tren. Y estas recomendaciones sean utilizadas en todo el proceso para poder tener mayores garantías de la no repetición, que es uno de los grandes temas de la Ley de Atención a Víctimas”, refirió la mandataria.

Víctimas del trenazo denuncian omisiones

› Por Ángel Molina

Las víctimas del accidente del Tren Interoceánico promovieron una audiencia de control por omisión y reiteraron su solicitud para tener acceso a la carpeta de investigación, ante la falta de información oficial sobre el avance del caso, informó el despacho jurídico Vega, McGregor y Arellano, que representa a las víctimas.

En un comunicado del 28 de enero de 2026, los representantes legales precisaron que el pasado 5 de enero presentaron una querella por lesiones culposas y otros delitos ante la autoridad competente. Sin embargo, pese a haber solicitado formalmente datos sobre la indagatoria, hasta ahora, no han recibido respuesta.

El Dato: Arturo Medina, subsecretario de DH, Población y Migración de la Segob, informó que los montos de reparación de las 225 víctimas serán según los daños sufridos.

Debido a esta situación, indicaron que el 27 de enero promovieron una audiencia de control por omisión, conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), además de reiterar su petición para consultar la carpeta de investigación.

Asimismo, expusieron que, aunque a través de medios de comunicación se ha informado sobre la posible realización de una audiencia inicial, las víctimas no han sido notificadas formalmente, por lo que solicitaron esta información al Centro de Justicia Penal Federal.

“Pese a conocer por medios de comunicación la posible celebración de una audiencia inicial, las víctimas no han sido notificadas, por lo que se solicitó información oficial al Centro de Justicia Penal Federal”, señala el comunicado.

En el documento, los abogados subrayaron que respetan el debido proceso y la presunción de inocencia, pero aseguraron que continuarán ejerciendo “de manera firme y responsable” el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, a la verdad y a participar en la investigación.

Adrián Arellano, abogado del despacho Vega McGregor Arellano y representante legal de tres víctimas, había informado que, además de exigir indemnizaciones, se interpusieron denuncias contra las empresas Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools —esta última se habría deslindado días después—. Detalló que representaba legalmente a Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y Alexis Iglesias, una familia misionera originaria de Ciudad Juárez que se dirigía a Oaxaca para llevar ayuda humanitaria el día del accidente.

Cabe destacar que, el pasado martes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que, tras diversas investigaciones, se determinó que el accidente se originó por el exceso de velocidad con el que era operado el tren, lo que provocó su descarrilamiento, la muerte de 14 personas y dejó a más de cien lesionados.

Después de que la FGR diera a conocer los resultados en torno a las investigaciones en el caso, se han logrado las detenciones de dos de los señalados como responsables: Ricardo Mendoza Cerón, identificado como jefe de despachadores del Tren Interoceánico, detenido el pasado miércoles por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la FGR, y Felipe de Jesús Díaz Gómez, quien fue aprehendido el lunes, luego de ser identificado como el maquinista principal del tren.

Hasta el momento continúa prófugo el tercer imputado del caso, Erasmo “C”, quien aún no ha sido localizado.

Fueron las mismas autoridades quienes señalaron que las investigaciones alrededor del caso continúan debido a la probable comisión de delitos como lesiones y homicidio culposo, aunado a que, indicaron, que se realizan los expedientes clínicos para avanzar en la reparación del daño hacia las víctimas.

“Con el objeto de estar en condiciones de contar con los dictámenes periciales correspondientes a la clasificación legal de las lesiones, con la finalidad de obtener la reparación integral del daño”, aseguró la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, en conferencia de prensa.