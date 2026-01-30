Firme defensa de los derechos de trabajadores del Estado, asegura FSTSE en reunión con ministros

La defensa de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado se mantiene firme y vigente, afirmó el líder de la burocracia nacional, Marco Antonio García, en el marco de un encuentro sin precedente de magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA) y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado destacó el fortalecimiento del marco constitucional legal que da vigencia a las leyes que rigen las relaciones entre los trabajadores y el Estado Mexicano.

En la sede de la @SCJN, el Lic. @GarciaAyalaM Presidente de la #FSTSE, reafirmó el compromiso con la defensa de los trabajadores al servicio del Estado (Apartado B). ⚖️🇲🇽



Durante este diálogo estratégico, se destacó:



🔹 El fortalecimiento del marco constitucional y legal.



🔹… pic.twitter.com/a6SWG9mh4L — FSTSE (@FSTSEmx) January 30, 2026

Puntualizó que en esta relación de entendimiento entre el Gobierno y los trabajadores, mucho tiene que ver el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuyo presidente, Cristobal Arias Solís es un firme promotor del diálogo, los acuerdos y el entendimiento entre las partes.

TE RECOMENDAMOS: A 90 años de IPN Cuauhtémoc Cárdenas pone a la educación pública como eje de equidad al recibir Doctorado Honoris Causa del IPN

Hoy, resaltó García Ayala, en la búsqueda de equidad laboral, mediante nuevos criterios jurídicos, la justicia laboral avanza para la base trabajadora.

Tras valorar la importancia de este encuentro, agradeció la atención manifiesta al presidente de la SCJN, ministro Hugo Aguilar, así como la del ministro Arístides Rodrigo Guerrero y también la institucionalidad y compromiso de Arias Solís.

Encabezados por el presidente del TFCyA, los magistrados que atienden y dan respuesta a todas las quejas presentadas por los trabajadores al servicio del Estado, intercambiaron puntos de vista sobre el compromiso de llevar una mayor y mejor justicia a quienes hacen posible las dependencias gubernamentales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL