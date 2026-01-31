Fallece menor en Tlaxcala por complicaciones derivadas del sarampión

Autoridades de Tlaxcala registraron el fallecimiento de un menor, de año y medio de edad, debido a complicaciones derivadas del sarampión, en medio de preocupación por la rápida expansión de esta enfermedad en territorio nacional.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud de Tlaxcala informó que la noche del viernes se registró el fallecimiento del menor en el Hospital General de San Pablo del Monte, en el municipio del mismo nombre.

La familia del menor, residente en Puebla, había llevado al infante a dicho centro médico el miércoles 28 de enero para que recibiera atención médica, pues había estado presentando síntomas como fiebre, conjuntivitis y dificultad para respirar.

Según el comunicado, los familiares del infante le dieron medicamentos “sin valoración médica”, además de que el menor “tenía un esquema de vacunación incompleto, pues no contaba con la dosis de anti-sarampión correspondiente”.

Por lo anterior, el infante presentó complicaciones médicas durante su hospitalización, por lo que falleció la noche del viernes, tres días después de haber sido ingresado.

El avance de la enfermedad complicó su estado de salud, por lo que falleció este 30 de enero a las 10:31 horas Secretaría de Salud de Tlaxcala



La dependencia comunicó el fallecimiento a la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional para la Salud y la Adolescencia. Lo anterior en el contexto del monitoreo al avance del sarampión que actualmente lleva a cabo el Gobierno federal.

En el mismo sentido, la Secretaría de Salud de Tlaxcala hizo un exhorto a las familias a recibir las dosis faltantes de sus vacunas, en caso de haberlas.

El Sector Salud exhorta a padres de familia o tutores a que lleven a vacunar a sus hijos, como parte de las acciones para proteger su salud, y llama a la población a revisar sus cartillas de vacunación para que, en caso de que les falten dosis por aplicar, acudan a recibirlas a los macrocentros de vacunación o a los Centros de Salud en el estado Secretaría de Salud de Tlaxcala



El fallecimiento del menor en Tlaxcala se suma a uno reciente registrado en Michoacán, a mediados de enero. Es el segundo deceso por sarampión registrado en lo que va de 2026.

