¿Quién es Ignacio Mier, que queda en la coordinación de senadores de Morena, tras salida de Adán Augusto?

Adán Augusto López anunció este domingo que dejará la coordinación de los senadores de Morena pero continuará con el trabajo legislativo, y además realizará “trabajo territorial.”

Este domingo por la mañana el senador, Adán Augusto López informó que dejaría su puesto como coordinador de la bancada guinda, así como la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El senador morenista realizará recorridos en el país, y precisó que “En este momento lo más importante es fortalecer al partido, al movimiento, para 2027” pues realizará dichos recorridos para poder asegurar las gubernaturas que se disputarán el próximo año.

A cargo de la coordinación de los senadores de Morena se quedará Ignacio Mier, quien reconoció el trabajo que realizó Adán Augusto López y también agradeció al grupo parlamentario por su confianza y apoyo para ocupar el cargo.

Adán Augusto López e Ignacio Mier ı Foto: X: @NachoMierV

¿Quién es Ignacio Mier?

Ignacio Mier Velazco es un político mexicano miembro del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) originario de Tecamachalco, Puebla, quien actualmente ocupa el cargo como senador por Puebla.

Previo a estar en las filas de Morena, Mier Velazco formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta el 2006, y durante este periodo se desempeñó como subdelegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en Puebla.

En 1993 ocupó el cargo como diputado del distrito electoral 9, y de 1996 a 1996 se desempeñó como secretario de Empresas Campesinas y secretario de Gestión Social, y Presidente del comité estatal del PRI en Puebla, mientras que en 1997 tomó el cargo de diputado federal del distrito 8.

También ha ocupado cargos como integrante de las comisiones de Cultura; Reglamento y Prácticas Parlamentarias; Especial de Desarrollo Social; y, Especial de Participación Ciudadana.

Ignacio Mier Velazco ı Foto: X: @NachoMierV

Asimismo, ha ocupado cargos como subsecretario de Gestión Social del Programa de Acción y Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y secretario general de gobierno del ayuntamiento del municipio de Puebla.

En 2017 se integró al Grupo Parlamentario Morena, y en 2020 ocupó el cargo como Coordinador en la Cámara de Diputados de este, mientras que en 2022 fue elegido como presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados.

Además, entre sus funciones parlamentarias también se encuentra la vicepresidencia del Grupo de Amistad República Popular China, y a partir de este 1 de febrero fungirá como coordinador de los senadores de Morena.

