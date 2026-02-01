Sheinbaum presenta plan para modernizar el Puerto de Guaymas con inversión de 131 mmdp

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del plan integral de modernización del Puerto de Guaymas, acompañada por autoridades federales y estatales.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del plan integral para la modernización y expansión del Puerto de Guaymas, donde destacó la coordinación entre el gobierno federal, autoridades estatales y la iniciativa privada para impulsar infraestructura estratégica en el noroeste del país.

Durante su mensaje, la mandataria agradeció al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por la gira de trabajo realizada en la entidad y señaló que la visita forma parte de una agenda enfocada en obras de conectividad y desarrollo regional.

Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo durante la presentación del plan de expansión del Puerto de Guaymas, que contempla inversiones privadas por 131 mil millones de pesos. ı Foto: Sener

Sheinbaum recordó que en los últimos días se inauguró la primera etapa del viaducto elevado de Tijuana, obra clave para la movilidad fronteriza, y que en febrero abrirá su segunda etapa. Asimismo, destacó la puesta en operación de la nueva torre de control del tráfico marítimo en Ensenada, la cual calificó como la más equipada de América Latina.

También mencionó la visita a San Quintín, donde se anunciaron obras en materia de salud, educación, carreteras, agua y justicia laboral para jornaleros agrícolas.

Durante el evento se informó que el paquete de proyectos contempla una inversión privada total de 131 mil millones de pesos, así como la generación estimada de 11 mil 640 empleos durante las distintas etapas de desarrollo del puerto.

Autoridades federales y estatales destacaron la coordinación con la iniciativa privada para impulsar el desarrollo portuario y logístico en Sonora. ı Foto: Sener

Posteriormente, el gobernador Alfonso Durazo explicó que la modernización del Puerto de Guaymas forma parte del Plan Sonora y de una estrategia para fortalecer la transición energética, el aprovechamiento de minerales estratégicos y la infraestructura logística para el comercio con Estados Unidos.

Detalló que entre las obras más relevantes se encuentra la carretera Guaymas–Chihuahua, la cual permitirá reducir la distancia logística hacia el norte del país a cerca de 600 kilómetros, frente a los más de mil 200 kilómetros que actualmente deben recorrer las mercancías hacia otros puertos del Pacífico.

En Sonora, hoy se anunciaron importantes proyectos de inversión, destaca la expansión de un gasoducto de @CENAGAS_mx, que va de Naco - Hermosillo al puerto de Guaymas, dónde habrá una planta de licuefacción que exportará gas a Asia y dará suministro a distintos muelles de… pic.twitter.com/RXPqGJk8Gy — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) February 1, 2026

Durazo también destacó la reubicación de vías ferroviarias en Nogales para agilizar el cruce de carga hacia Estados Unidos, así como la renovación de cruces fronterizos, incluida la autorización de 350 millones de pesos para la construcción de una nueva aduana en San Luis Río Colorado.

El mandatario estatal añadió que el proyecto de expansión portuaria permitirá triplicar la capacidad de manejo de carga, al pasar de 12 a 36 millones de toneladas anuales, mediante nuevas áreas operativas, dragado y muelles con profundidad de 16 metros.

Finalmente, reconoció la coordinación con el gobierno federal y afirmó que una de las características que distinguen a la actual administración es el trabajo colaborativo de su equipo.

