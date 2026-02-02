¡Listo! Sheinbaum inaugura tramo Santa Fe – Observatorio del Tren ‘El Insurgente’

Durante su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la visión de recuperación del espacio público asociada al Tren Interurbano CDMX–Toluca.

Con el corte de listón en la estación Vasco de Quiroga, el Tren Interurbano El Insurgente inició la operación completa del recorrido entre la Ciudad de México y Toluca, tras la inauguración del tramo Santa Fe–Observatorio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de la presentación oficial, la mandataria realizó un recorrido de prueba de Santa Fe a Observatorio, con lo que se activó formalmente el trayecto total, cuyo tiempo de traslado será de menos de una hora.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la conferencia en la Cineteca Nacional Chapultepec con motivo de la inauguración del Tren Interurbano El Insurgente. ı Foto: Presidencia

Además de completar la ruta ferroviaria, el proyecto incluyó acciones adicionales de recuperación urbana y social en la zona de Santa Fe, entre ellas la construcción de un centro cultural en la ex fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicada en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

En conferencia realizada en la Cineteca Nacional Chapultepec, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los alcances del Tren El Insurgente. ı Foto: Presidencia

En materia de operación y costos, se informó que el servicio tendrá una tarifa de entre 15 y 100 pesos, mientras que el trayecto completo de Observatorio a Toluca costará 90 pesos, lo que permitirá reducir traslados que antes podían durar hasta dos horas y media.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, precisó que los 20 trenes, con capacidad para 719 pasajeros cada uno y accesibilidad universal, operarán con un sistema de control de tráfico ferroviario que permitirá el monitoreo en tiempo real y una mayor seguridad y confiabilidad del servicio.

Detalló que la estación Vasco de Quiroga contará con accesos directos a la Universidad de la Salud y al pueblo de Santa Fe, además de elevadores, sanitarios, sistemas de videovigilancia, senderos seguros y señalización exterior. En tanto, la estación terminal Observatorio dispone de tres andenes, elevadores, escaleras eléctricas y conexión directa con la Línea 1 del Metro mediante una pasarela.

Sobre la infraestructura del tramo recién inaugurado, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el segmento Santa Fe–Observatorio tiene una longitud de 8.4 kilómetros, incluye un puente atirantado de 515 metros y fue sometido a pruebas de carga y seguridad estructural antes de su apertura.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia en la que se anunció la puesta en operación total del Tren Interurbano. ı Foto: Presidencia

Por su parte, el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, dio a conocer que el sistema ferroviario ha transportado 15 millones de personas usuarias desde el inicio de operaciones parciales, con 869 días de servicio y más de 5 millones de kilómetros recorridos. Agregó que el tren alcanzará una velocidad máxima de 120 km/h, con planes para incrementarla en una siguiente etapa.

El servicio operará de lunes a viernes de 05:00 a 24:00 horas, sábados de 06:00 a 24:00 horas y domingos y días festivos de 07:00 a 24:00 horas, mientras que el último tren saldrá de Zinacantepec a Observatorio a las 23:00 horas.

Finalmente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, coincidieron en que la puesta en marcha del Tren Interurbano marca un hito en la movilidad metropolitana, al consolidar un sistema de transporte seguro, moderno y articulado entre ambas entidades.

