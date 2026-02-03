Morena niega intento de detención de presidente del Congreso en Campeche

Diputados de Morena desmintieron el supuesto intento de detención del presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Gutiérrez, y advirtieron que la versión forma parte de “una embestida para desestabilizar el gobierno de Layda Sansores”.

A las puertas del Palacio Legislativo, el diputado Carlos Ucan Yam, acompañado de legisladores de la bancada morenista, afirmó que “es falsa la supuesta detención de Antonio Jiménez en el Congreso”, en referencia a los rumores que circularon en redes sociales.

El legislador sostuvo que las versiones difundidas durante el domingo y el lunes sobre un presunto operativo para detener al presidente del Congreso estatal carecen de sustento y tienen una intención política.

Indicó que la postura de Morena surge ante la circulación de esos comentarios, que se dieron apenas horas después de que, por primera vez en el sexenio, se entregó a Movimiento Ciudadano (MC) la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Según Ucan Yam, la difusión de esta información en plataformas digitales busca generar inestabilidad política y mediática en la entidad, en un contexto de reacomodos internos en el Poder Legislativo local.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado también negó la existencia de algún operativo o acción para detener al legislador, descartando así la veracidad de los señalamientos que circularon en redes sociales.

En contraste, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, expresó en redes sociales: “Mi solidaridad con Antonio Jiménez y los legisladores de Morena que han alzado la voz contra la corrupción, el endeudamiento y el autoritarismo que vive Campeche”.

La declaración introduce un matiz político al caso, al colocar el tema en el terreno del debate entre fuerzas locales, mientras Morena insiste en que se trata de rumores sin fundamento.

