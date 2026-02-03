Sheinbaum pide ‘serenidad y paciencia’ tras ruptura entre morenistas y Layda Sansores en Campeche

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el conflicto político en Campeche, y mandó un mensaje de "serenidad y paciencia".

Ante la ruptura que se registró en el estado de Campeche entre legisladores de Morena y la gobernadora Layda Sansores, a quien acusan de presunta persecución política, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la “serenidad y paciencia”.

En días recientes, legisladores del partido guinda en la entidad denunciaron que la mandataria estatal habría iniciado una “persecución” en su contra, situación que los llevó a plantear incluso la posibilidad de restaurar el fuero constitucional como una medida para evitar eventuales detenciones.

Morena pierde control en el Congreso estatal tras choque con Layda ı Foto: Especial

Cuestionada sobre el conflicto interno que enfrenta Morena en Campeche, la presidenta optó por no emitir una valoración directa del caso y se limitó a enviar un mensaje conciliador.

“Serenidad y paciencia, paz y amor a todos”, expresó la mandataria federal.

La crisis interna en Morena Campeche se agravó en los últimos días con decisiones legislativas que confirmaron la fractura de la bancada guinda y derivaron en la pérdida del control del Congreso local por parte del partido en el gobierno.

La división se hizo evidente luego de que un grupo de diputados de Morena votara a favor de entregar la presidencia de la Mesa Directiva a Movimiento Ciudadano (MC), lo que permitió que el legislador Paul Arce Ontiveros asumiera el cargo con el respaldo de PRI, PAN, MC y morenistas disidentes. La decisión se tomó tras el rechazo a la propuesta presentada por el coordinador parlamentario José Antonio Jiménez Gutiérrez.

La eliminación del fuero es una exigencia ciudadana, que propone en la nueva Reforma Electoral nuestra PresidentA @Claudiashein, y que desde Campeche respaldamos.



Basta del abuso que muchos políticos hacen de esta figura, que los mantiene distantes del sentimiento popular, y más… pic.twitter.com/ywZKdty58A — Layda Sansores (@LaydaSansores) February 3, 2026

El conflicto se originó en diciembre pasado, cuando al menos 10 diputados de Morena, encabezados por Jiménez Gutiérrez, cuestionaron el endeudamiento por mil millones de pesos impulsado por la gobernadora Layda Sansores San Román, pese a que el crédito fue aprobado posteriormente en una sesión emergente.

Tras la ruptura, la mandataria estatal acusó al legislador de traicionar la confianza del movimiento, mientras que el dirigente estatal de Morena, Erick Alejandro Reyes León, lo responsabilizó de la división interna y de la falta de liderazgo.

En medio de la tensión, se reportó la presencia de policías ministeriales en las inmediaciones del Congreso; sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) negó que existiera un operativo para detener al diputado y aseguró que se trató de labores de vigilancia preventiva.

Con información de Alan Gallegos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am