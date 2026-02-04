Cae ligado al ataque a diputados en Culiacán

Autoridades federales detuvieron a un hombre identificado como Jesús Emir “N”, alias Compa Güero o Radio 13, presuntamente vinculado con la agresión armada contra dos diputados de Movimiento Ciudadano (MC) ocurrida el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento realizados de manera coordinada por elementos operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según informaron las autoridades, durante las labores de inteligencia se analizaron cámaras de videovigilancia, ubicadas en la zona del ataque, y se trazaron diversas líneas de investigación que permitieron ubicar a uno de los integrantes del grupo criminal relacionado con los hechos.

“El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune, como lo instruyó la Presidenta”, aseguró mediante sus redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El proceso de investigación reveló que los agresores escaparon del lugar de los hechos en una camioneta blanca, la cual fue localizada posteriormente en el segundo nivel del estacionamiento de una tienda de autoservicio en la zona.

Con los datos recabados, los elementos de seguridad implementaron un operativo en la colonia Universidad Oriente, donde fue detenido el presunto implicado. En la intervención se le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma larga, dos cargadores, un vehículo y dos teléfonos celulares, que fueron enviados a análisis forense.

Las autoridades federales informaron que Jesús Emir “N” operaba los sistemas de comunicación de una la célula delictiva de La Chapiza, instalaba cámaras de vigilancia para monitorear los desplazamientos de las corporaciones de seguridad y se encargaba de la compra de drones utilizados por el grupo criminal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, que determinará su situación jurídica en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para ubicar y capturar a otros posibles responsables del ataque contra los legisladores.

Registros oficiales de la Plataforna Nacional de Transparecia señalan que Jesús Emir “N” ingresó como empleado del Ayuntamiento de Culiacán en 2018 y tuvo movimientos vigentes hasta 2021; también aparece como militante del PRI hasta el año pasado.

El pasado 28 de enero se registró el ataque armado en contra de los diputados de MC, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, quienes resultaron heridos de gravedad tras una emboscada. Los hechos fueron reportados mediante una llamada al número de emergencias 911 y, según informaron las autoridades, tras el arribo de los elementos de seguridad se solicitó el apoyo de personal de emergencias para trasladar a las víctimas a centros hospitalarios donde recibieron atención médica de urgencia.

De acuerdo con reportes periodísticos, el diputado Sergio Torres continúa con un estado de salud delicado, razón por la cual permanece en terapia intensiva, intubado y bajo estricta vigilancia médica, mientras se evalúa la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente para retirarle un proyectil que tiene alojado en la cabeza.

Elizabeth Montoya ha presentado una evolución positiva en su estado de salud, pero continúa internada bajo vigilancia médica para prevenir eventuales complicaciones. El equipo médico reportó que su progreso es estable, por lo que se mantienen los procedimientos de monitoreo clínico y cuidado especializado, aunque no se ha determinado su alta del hospital.