Gobierno de Sheinbaum entrega nuevas viviendas a 96 derechohabientes en Chiapas

En el marco del Programa Nacional de Vivienda, este miércoles fueron entregados nuevos hogares a 96 derechohabientes en el estado de Chiapas.

Vía remota a la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, expuso que en el caso de Chiapas la meta pasó de 40 mil a más de 70 mil y que en el sexenio requerirá poco más de cuatro mil millones de pesos.

Agregó que el plan de vivienda también incluye más de diez mil lotes para regularizar.

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) comentó que en el estado hacen falta 440 mil hogares, particularmente para los sectores vulnerables

El director del Infonavit. ı Foto: Captura de pantalla.

Mencionó que a lo largo del país ya se han concretado al menos 40 conjuntos habitacionales.

También expuso que se cuenta con los contratos de 19 proyectos con los que suman 12 mil 400 viviendas en Tuxtla, Palenque, Tonalá, Huixtla y Comitán.

Reiteró que se eliminaron los requisitos que antes eran solicitados para acceder a un crédito de vivienda.

El gobernador Eduardo Ramírez agradeció a la mandataria federal por este proyecto para dotar de viviendas a los derechohabientes.

