PRI denuncia ‘uso político’ de la red consular y cuestiona designación de perfiles sin carrera diplomática

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció lo que calificó como un uso político, ideológico y faccioso de la red consular mexicana, y acusó al gobierno federal emanado de Morena de desvirtuar la función del Servicio Exterior Mexicano mediante la designación de perfiles que, a su juicio, no cumplen con criterios de profesionalismo ni neutralidad institucional.

En un posicionamiento, el tricolor sostuvo que la red consular fue creada para proteger y asistir a las y los mexicanos en el exterior, y no para convertirse —señaló— en “refugio político” ni en plataforma para premiar lealtades partidistas.

“El uso de la red consular con fines políticos constituye una grave distorsión del Servicio Exterior Mexicano y una violación directa al principio de neutralidad del Estado”, expuso.

El PRI denuncia el uso político de la red consular y la designación de perfiles vinculados a la corrupción. pic.twitter.com/1srgabSATS — PRI (@PRI_Nacional) February 4, 2026

El PRI expresó inconformidad por diversos nombramientos en consulados de México en Estados Unidos, entre ellos el de Rutilio Escandón como cónsul general en Miami, a quien vinculó políticamente con Morena y sobre quien refirió la existencia de señalamientos públicos por presuntas irregularidades durante su trayectoria.

Asimismo, mencionó los casos de Donají Alba (Raleigh), Carlos Iriarte (Boston) y Marco Antonio Mena (San Francisco), perfiles que, de acuerdo con el partido, no cuentan con carrera diplomática ni experiencia en política exterior.

El PRI sostuvo que estas designaciones forman parte de una práctica que, afirmó, se consolidó en la administración pasada, cuando —según su postura— se enviaron a exgobernadores y aliados políticos a embajadas y consulados.

De acuerdo con el partido, enviar al extranjero perfiles cuestionados puede afectar la confianza internacional, debilitar la protección consular a personas migrantes y dañar la imagen del país.

En ese contexto, el PRI anunció que presentará denuncias en Estados Unidos relacionadas con estos nombramientos, al considerar que se trata de una estrategia sistemática para utilizar instituciones del Estado con fines políticos.

“México merece instituciones que sirvan al país y representantes que honren al Estado”, expresó el instituto político en su pronunciamiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL