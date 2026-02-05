Destaca Embajada de México en EU colaboración para desarticular tráfico de armas

Foto ilustrativa de las banderas de México y Estados Unidos.

La Embajada de México en Estados Unidos destacó la cooperación binacional en materia de seguridad tras el anuncio de cargos federales contra nueve personas acusadas de traficar armamento hacia territorio mexicano.

“Mantener las armas ilegales fuera del alcance de manos criminales fortalece la seguridad pública de las comunidades en México y Estados Unidos”, señaló la representación diplomática mexicana a través de sus redes sociales, enfatizando que “los esfuerzos que interrumpen el tráfico de armas contribuyen a la seguridad compartida”.

Keeping illegal firearms out of criminal hands strengthens public safety for communities in Mexico and the United States.



Efforts that disrupt weapons trafficking contribute to shared security 🇲🇽🤝🇺🇸https://t.co/TcwXzkKcTs — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) February 5, 2026

Nueve personas enfrentan cargos federales tras presuntamente orquestar un elaborado esquema multiestatal para comprar armas de forma fraudulenta y contrabandearlas a México, informó la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona.

Siete personas de Arizona, un hombre de Montana y uno de California supuestamente actuaron como compradores intermediarios para adquirir armas para otras personas entre marzo de 2020 y enero de 2024.

Previamente, el fiscal federal Timothy Courchaine subrayó la gravedad del caso: “Este caso expone un esquema para mentir, comprar y canalizar armas peligrosas hacia manos de actores criminales, incluyendo el tráfico de armas a través de nuestra frontera sur. Es particularmente alarmante cuando estas armas están destinadas para uso de organizaciones criminales”.

Según las autoridades de EU los nueve individuos presuntamente conspiraron para comprar más de 15 armas de fuego, incluyendo 10 armas semiautomáticas alimentadas por cinta y al menos tres rifles Barrett calibre .50, armamento de alto poder típicamente buscado por organizaciones del crimen organizado transnacional.

La coordinación entre autoridades de ambos países fue fundamental: mientras las autoridades estadounidenses incautaron seis armas el 26 de julio de 2023, el gobierno de México recuperó otra arma vinculada a esta conspiración el 24 de marzo de 2025, evidenciando el seguimiento transfronterizo del caso.

Los fiscales federales alegan que los acusados fabricaron documentos intencionalmente durante la compra de armas para aparentar ser los compradores reales, con la intención de entregar las armas a otros individuos. Los detenidos son:

Jorge Alain Corona, 28 años

Alejandro Corona, 32 años

Jonathan Ventura Bravo, 32 años

Jesús Roberto Corella Mares, 33 años

Marvin Agustín Teutle, 29 años

April Denise Corral Aldecoa, 24 años

Linda-Ana Grace Camarillo, 22 años

José Rubén Quiroz, 26 años

Rosario Agustín Teutle, 27 años

Cada individuo está acusado de conspiración para cometer el delito de declaración materialmente falsa durante la compra de un arma de fuego. De ser condenados, cada acusado enfrenta hasta 10 años de prisión federal y una multa de $250 mil dólares.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR