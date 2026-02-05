Morena refrenda combate a la corrupción como política de Estado

Morena reiteró que el combate a la corrupción es una política de Estado en México y debe aplicarse sin privilegios, sin excepciones y sin distinción de colores partidistas, al señalar que los procesos legales deben conducirse conforme a la ley y dentro del marco institucional.

A través de un posicionamiento, el partido sostuvo que celebra que las instituciones actúen y que los procedimientos legales sigan su curso, como parte del fortalecimiento del Estado de Derecho y de la confianza ciudadana en la vida pública.

“Los principios se sostienen porque solo así se construye una vida pública honesta, institucional y sin impunidad”, expresó Morena, al subrayar que su compromiso es con el pueblo de México y con la legalidad.

El instituto político afirmó que mantener una actuación firme contra la corrupción es una responsabilidad asumida frente al país y una condición indispensable para consolidar una vida pública basada en la honestidad y la rendición de cuentas.

La dirigencia de Morena ratificó que el combate a la corrupción y al crimen organizado es una política de Estado que debe aplicarse sin privilegios ni distinción partidista, tras darse a conocer la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, como parte de una estrategia federal coordinada.

Lo anterior luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades federales detuvieron a Diego “N”, alcalde morenista de Tequila, en el marco de la Operación Enjambre, junto con tres funcionarios de su administración: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas, como resultado de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL