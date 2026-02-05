Sentencian a 5 años de prisión a El Mini Lic en Estados Unidos

Un juez federal estadounidense condenó a cinco años de prisión a Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic, por intento de distribución de drogas sintéticas fabricadas con fentanilo. La sentencia fue dictada por el juez Anthony Trenga de la Corte Federal de Alexandria, Virginia, EU.

López Serrano, hijo de Dámaso López Núñez, El Licenciado, se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses en julio de 2017, ya que había aceptado ser testigo cooperante de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos (EU). Sin embargo, tras habérsele otorgado la libertad condicional, violó el acuerdo y regresó al tráfico de narcóticos en aquel país.

Inicialmente, El Mini Lic se declaró no culpable de los cargos de intento de distribución y venta de tres kilogramos de drogas manipuladas con fentanilo en Los Ángeles, California; pero en mayo de 2025, nuevamente fue detenido por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una operación encubierta, después de que la DEA descubriera que su testigo cooperante continuaba en el negocio de distribución de drogas en varios lugares del país, aun bajo la libertad condicional otorgada, luego de que los agentes del FBI se hicieron pasar como compradores de los enervantes para acreditar su recaptura.

El Dato: Dámaso López Serrano y su padre han mantenido que los responsables de ordenar el asesinato del periodista Javier Valdez fueron los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Durante su libertad condicional, López Serrano concedió varias entrevistas a periodistas mexicanos en las que afirmó, falsamente, que Joaquín El Chapo Guzmán había ordenado desde prisión, mediante cartas a sus hijos, el presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada García.

Al respecto, un fiscal federal consultado por la revista Proceso señaló que esto es imposible, ya que todas las comunicaciones de Joaquín Guzmán en la prisión de súper máxima seguridad de Florence, Colorado, son revisadas minuciosamente.

Según información del medio InSight Crime, Dámaso López Serrano nació en Culiacán, Sinaloa, en 1987 y estuvo expuesto al narcotráfico desde temprana edad. Su padre, Dámaso López Núñez, conocido como El Licenciado, trabajó como funcionario penitenciario en Puente Grande, Jalisco, y facilitó la primera fuga de Joaquín Guzmán Loera en 2001. Tras el escape, El Licenciado se integró al Cártel de Sinaloa (CDS) donde se convirtió en uno de los principales aliados de Guzmán.

5 Años de libertad condicional le dieron como sentencia en 2022

Gracias a la cercanía de su padre con El Chapo, El Mini Lic se integró desde muy joven a la estructura de la organización y comenzó a operar su propia facción denominada Los Ántrax.

Su padre construyó durante más de una década la estructura criminal basada en el soborno sistemático de autoridades y una red de tráfico de drogas con alcance en México, EU, Centro y Sudamérica. Mini Lic operaba principalmente en su estado natal de Sinaloa, especialmente en Culiacán y Baja California Sur.

Tras la captura de El Chapo, El Licenciado intentó posicionarse como su principal sucesor, lo que generó tensiones con otras facciones del CDS. En febrero de 2017, Dámaso López y su padre fueron acusados de orquestar un intento de asesinato contra Ismael El Mayo Zambada y dos de los hijos de Guzmán Loera.

En agosto de 2016, las autoridades de California acusaron a Dámaso López de participar en actividades de narcotráfico y lavado de activos, y le imputaron cargos por conspiración para importar y distribuir metanfetamina, cocaína y heroína.

México ha solicitado la extradición de Damaso López, quien está señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas en mayo de 2017, quien fue ejecutado en Culiacán y era por su cobertura crítica del crimen organizado.