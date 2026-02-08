Descartan víctimas y afectaciones tras sismo magnitud 5.7 en Puerto Escondido, Oaxaca

Tras el sismo magnitud 5.7 registrado este domingo al noreste de Puerto Escondido, se descartaron afectaciones en Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El movimiento telúrico, con epicentro a 14 kilómetros al noreste del puerto no dejó víctimas o afectaciones en Oaxaca , informó el gobernador Salomón Jara Cruz. No obstante, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos realiza recorridos de supervisión para descartar riesgos en las ocho regiones.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Marina descartó alerta de tsunami en las costas mexicanas del Pacífico, aunque advirtió la posibilidad de “variaciones de pocos centímetros” en las costas cercanas a Puerto Escondido.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN



Hasta el momento no se registran personas lesionadas ni afectaciones mayores. Continuamos los recorridos de supervisión a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, para descartar riesgos adicionales. — Salomón Jara Cruz (@salomonj) February 8, 2026

CDMX

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que tras revisiones a infraestructura, recorridos y sobrevuelos, no se registraron daños en la Ciudad de México; sin embargo, pidió a la ciudadanía reportar cualquier incidencia al 911.

Tras los recorridos de patrullaje en las cinco zonas operativas y los sobrevuelos de supervisión, no se reportan novedades relevantes, daños ni afectaciones hasta este momento. pic.twitter.com/fsw0bPltOP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 8, 2026

Guerrero

En Guerrero, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó los protocolos de emergencia en los municipios cercanos al epicentro , especialmente en la región Costa Chica, donde no se reportan de daños.

Puebla

En Puebla, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres también descartó afectaciones en edificios, mientras mantiene la coordinación con los tres órdenes de gobierno de los 217 municipios.

🛡️🏢 En cumplimiento de los protocolos, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, realiza recorridos en edificios públicos para identificar posibles daños derivados del sismo registrado en Puerto Escondido, Oaxaca.



🔎 🤝 Hasta el momento, se descartan afectaciones, y se… pic.twitter.com/r5sPMrjMTI — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) February 8, 2026

Tlaxcala

Paralelamente, la Coordinación de Protección Civil de Tlaxcala no registró incidencias tras el movimiento telúrico, luego de mantener comunicación permanente con las direcciones municipales de Protección Civil.

“ Se mantiene la vigilancia permanente y se estará atento a cualquier situación que pudiera presentarse”, señaló en su cuenta de Facebook.

En tanto, el sismo fue imperceptible en los estados de Chiapas, Jalisco y Michoacán; sin embargo, en Veracruz se reportó una “percepción ligera” en las regiones de Tres Valles, Cosamaloapan y Xalapa, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil estatal.

La dependencia agregó que, pese a que tampoco se registraron afectaciones, se mantiene el monitoreo en coordinación con autoridades locales.

