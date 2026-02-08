SEP: Aumenta 217% número de becarios en México; llegarán a 22.8 millones en 2026

Con el objetivo de que ninguna niña, niño, adolescente y joven se quede sin estudiar por falta de recursos económicos en todo el país, los gobiernos de la Cuarta Transformación han implementado la mayor política pública de entrega de becas para estudiantes, desde primaria hasta universidad. Como resultado, de 2019 a 2026 el número de beneficiarios creció 217 por ciento, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP detalló que en 2019 el número de becarios era de 7.2 millones, quienes recibieron apoyos por 58.2 mil millones de pesos. Para 2025, ya en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el número de beneficiarios ascendió a 13.3 millones de alumnas y alumnos, con una inversión de 128 mil 627 millones de pesos.

Delgado Carrillo recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició con el fortalecimiento de la política de becas, la cual ha sido potenciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la creación de la Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de secundaria y primaria.

Para 2026, anunció Delgado Carrillo, el número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que recibirán una beca ascenderá a 22.8 millones de beneficiarios, con una inversión superior a los 178.2 mil millones de pesos.

Por ello, afirmó el secretario de Educación Pública, en este segundo piso de la transformación la entrega de becas constituye la política pública más grande y de mayor impacto para las y los estudiantes, así como para sus familias.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, agregó que en 2025 la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica (secundarias) registró 8 millones 851 mil 348 beneficiarios. Asimismo, la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior apoyó a 4 millones 94 mil 419 estudiantes.

Añadió que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para Educación Superior, al cierre de 2025, benefició a 409 mil 226 estudiantes universitarios. A lo anterior se suma la nueva Beca Gertrudis Bocanegra que en 2026 ya tiene registrados a más de 44 mil universitarios como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Destacó que, por instrucciones de la Presidenta de México, la Beca Universal Rita Cetina se ampliará en 2026 a alumnas y alumnos de primero a sexto grado de primaria de todo el país, por lo que sus familias recibirán un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante, destinado a la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Finalmente, Julio León informó que durante febrero se llevan a cabo las asambleas informativas en todas las primarias públicas del país, para orientar a las familias sobre el proceso de registro y acceso a esta nueva beca.

