Defensa llama a la unidad nacional ante riesgos a la seguridad y el bienestar del país

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de la Marcha de la Lealtad como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas; a su lado, Ricardo Trevilla.

En el marco del 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, refrendó el respaldo absoluto de las Fuerzas Armadas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llamó a la unidad nacional para enfrentar riesgos a la seguridad y al bienestar del país.

Durante la ceremonia realizada este lunes 9 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México, encabezada por la mandataria en su calidad de comandanta suprema, el titular de la Defensa subrayó que la lealtad es un valor esencial para la permanencia del Estado mexicano y un principio histórico que ha guiado a las instituciones armadas.

Ante representantes de los tres Poderes de la Unión, mandos militares, integrantes del gabinete federal y cadetes, Trevilla Trejo afirmó que sociedad, gobierno y Fuerzas Armadas deben actuar de manera conjunta ante cualquier adversidad que ponga en riesgo la soberanía nacional.

La lealtad a la nación es un valor de las Fuerzas Armadas y de todos los mexicanos, civiles y militares Ricardo Trevilla, titular de la Defensa



El general secretario recordó el episodio de 1913, cuando cadetes del Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero de Chapultepec a Palacio Nacional, como uno de los actos más representativos de la defensa del orden constitucional.

Dirigiéndose a la presidenta Claudia Sheinbaum, Trevilla Trejo aseguró que el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional continuarán respaldando a las instituciones de la República y al pueblo de México bajo el lema “Siempre Leales”.

Finalmente, reiteró que la defensa de la patria es una tarea compartida.

