La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, destacó el mensaje “de unidad y amor” que el artista puertorriqueño Bad Bunny llevó al escenario del Super Bowl LX, un momento que calificó como “profundamente significativo frente a los tiempos de división global”.

Alcalde afirmó que, en su movimiento, siempre han pugnado por la solidaridad y la hermandad entre pueblos, especialmente en América, y señaló que el mensaje que Bad Bunny lanzó durante su presentación está alineado con esos valores.

Bad Bunny tiene razón y en Morena coincidimos plenamente con él: “la única cosa más poderosa que el odio es el amor”. 👏🏼❤️ pic.twitter.com/VKprV7IxTJ — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 10, 2026

En su espectáculo durante el medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny cerró su actuación con un llamado claro a la unión entre los pueblos del continente americano, reflejado en la frase proyectada en las pantallas del Levi’s Stadium: “Lo único más poderoso que el odio es el amor” — un mensaje que fue repetido y viralizado en redes y medios internacionales.

Este mensaje de amor y reconciliación fue acompañado por otra frase simbólica: “Together, We Are America” (“Juntos somos América”), mostrada sobre un balón durante el cierre del show.

La dirigente nacional del partido guinda, dijo que Bad Bunny también hizo un gesto visual al nombrar y evocar las banderas de países de todo el continente americano, desde Canadá hasta Latinoamérica, como un llamado a la inclusión.

Para Alcalde, la intervención del artista puertorriqueño —quien combinó música, cultura latina y un enfoque claro en la unión de los pueblos— demuestra que “solo el amor es más poderoso que el odio” y subraya la importancia de construir una América unida desde el norte hasta el sur del continente.

La dirigente señaló que este tipo de mensajes reflejan principios de respeto, cooperación y fraternidad, valores que Morena impulsa tanto en el ámbito nacional como en sus postulados hacia la comunidad internacional.

MSL