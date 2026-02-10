México enfrenta una crisis de inseguridad en todo el país: Kenia López Rabadán

Al advertir que México atraviesa una crisis de inseguridad en todo el territorio nacional, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que negar esta realidad implica desconocer lo que ocurre en los estados y municipios o intentar ocultar una situación que calificó como “lastimosa”.

“Es claro que estamos viviendo, lamentablemente, una crisis de inseguridad en nuestro país. Quien se niegue a aceptarlo no conoce la realidad en el territorio, no conoce la realidad en los municipios y los estados. O, conociéndola, quiere ocultar una realidad lastimosa”, afirmó.

La legisladora subrayó que, más allá de partidos o ideologías, es indispensable que exista coordinación entre los distintos niveles y poderes de gobierno para enfrentar la violencia y garantizar la paz, al considerar que la seguridad debe ser una prioridad para los servidores públicos.

“Hoy estamos claramente sufriendo una crisis de inseguridad que se necesita detener porque, lamentablemente, no importa si estás hablando del norte, del centro, del sur o del sureste del país, hay historias lastimosas, llenas de sangre y de dolor para muchas familias”, expresó.

López Rabadán insistió en que el problema de la violencia atraviesa a toda la nación y que el objetivo central debe ser salvar vidas y frenar al crimen organizado, incluso cuando éste se encuentra infiltrado en distintos órdenes de gobierno, sin importar filiaciones partidistas.

“Estamos hablando de la vida de familias, de mineros, de jóvenes; de un problema que cruza todo el país y del que nos debemos hacer cargo. De lo contrario, esta generación de políticos tendrá una deuda histórica con los ciudadanos”, advirtió.

En otro tema, al ser cuestionada sobre una eventual reforma electoral, la presidenta de la Mesa Directiva señaló que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tienen una responsabilidad histórica en la discusión, cuyas decisiones impactarán a varias generaciones.

Consideró que la pluralidad democrática del país se construyó cuando ambos partidos eran oposición y confió en que mantendrán la fortaleza institucional que les dio origen. Asimismo, recordó que la propuesta oficial aún no ha sido presentada y llamó a que cualquier modificación legal o constitucional se realice con diálogo y escuchando a todas las fuerzas políticas.

Finalmente, enfatizó que para modificar las reglas electorales es indispensable que todos los partidos sean tomados en cuenta, incluida la oposición, y que exista el tiempo suficiente para una discusión amplia y democrática.

MSL