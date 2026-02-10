Salud firma acuerdo con empresas para fabricar vacunas ARNm en el país

En el marco del Plan México, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, firmó un Memorándum de Entendimiento (MdE) con las empresas Moderna, Laboratorios Liomont y el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), con el objetivo de fortalecer la producción nacional de vacunas de ARN mensajero (ARNm), impulsar la investigación científica y robustecer la preparación del país ante futuras emergencias sanitarias.

La Secretaría de Salud destacó que este acuerdo representa un paso estratégico para el fortalecimiento del sistema de salud y la soberanía sanitaria nacional.

“Este convenio permitirá que México cuente con capacidades propias para producir vacunas de última generación, fortalecer la investigación científica y responder con mayor rapidez y eficacia ante futuras pandemias”, señaló la dependencia.

El Memorándum establece como objetivos centrales la creación de capacidades productivas de vacunas de ARN en México, el desarrollo de investigación nacional basada en esta tecnología de vanguardia y el fortalecimiento de la respuesta del país ante emergencias sanitarias.

Como parte del acuerdo, Laboratorios Liomont fungirá como licenciatario, titular del registro sanitario y proveedor local de las vacunas de ARNm desarrolladas por Moderna. Al respecto, la empresa destacó que “este modelo garantiza un suministro oportuno y regulado de vacunas para la población mexicana, al tiempo que impulsa la transferencia de tecnología y el desarrollo industrial del país”.

El convenio contempla la adquisición de 10 millones de dosis anuales entre 2025 y 2030, lo que suma un total de 60 millones de dosis durante el periodo. Estas compras ya estaban previstas dentro de la planeación anual del Estado mexicano, por lo que el acuerdo no incrementa el volumen originalmente considerado.

“Además de asegurar el abasto, este esquema genera beneficios adicionales en innovación, desarrollo tecnológico y fortalecimiento de capacidades nacionales”, se subrayó.

Uno de los componentes más relevantes del MdE es el establecimiento de un plan para instalar una planta de producción de vacunas de ARNm en México, mediante un proceso escalonado de transferencia tecnológica de Moderna a Laboratorios Liomont. En una primera etapa se realizará el llenado y acondicionado del producto farmacéutico, y posteriormente se avanzará hacia la fabricación de la sustancia farmacéutica, que incluye la producción de ARN mensajero y nanopartículas lipídicas.

“Este proceso coloca a México en una posición estratégica dentro de la industria farmacéutica de alta tecnología”, destacaron las partes.

El acuerdo establece también la participación de Birmex en la comercialización de las vacunas y en la recepción de beneficios derivados de la producción nacional. “La incorporación de Birmex permitirá fortalecer la industria pública de biológicos y reinvertir en capacidades productivas y de investigación”, se informó.

Adicionalmente, el Memorándum contempla una amplia colaboración en investigación clínica, con la participación de instituciones nacionales en ensayos clínicos patrocinados por Moderna. “Este componente contribuirá a la formación de talento especializado, la generación de evidencia científica y el fortalecimiento del ecosistema de investigación clínica en México”, se indicó.

Finalmente, el MdE incorpora un componente específico de preparación ante pandemias, que contempla la reserva de capacidad productiva para el desarrollo de nuevas vacunas en caso de una declaratoria oficial. “Con este acuerdo, México fortalece su capacidad de respuesta ante futuras emergencias sanitarias y avanza hacia una mayor autosuficiencia en materia de salud”, concluyeron las autoridades.

