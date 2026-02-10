Sergio Gutiérrez Luna niega vínculos con empresa y contratos en Coatzacoalcos

El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna rechazó categóricamente las versiones difundidas en algunos medios de comunicación que lo vinculan con una empresa y con presuntos contratos celebrados con el ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, y afirmó que no existe relación alguna con dichos señalamientos.

En entrevista, el legislador sostuvo que no ha tenido participación en la empresa mencionada ni ha intervenido en contratos municipales, por lo que calificó la información como una “tentativa de fuego amigo”, al considerar que proviene de intereses políticos internos que buscan generar desgaste y desinformación.

Las versiones surgieron en un contexto de reacomodos políticos y disputas internas dentro de Morena, partido al que pertenece Gutiérrez Luna, así como en medio del debate nacional sobre la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en los gobiernos municipales.

Sergio Gutiérrez Luna Foto. Cuartoscuro

El diputado subrayó que su trayectoria pública ha estado marcada por el respeto a la legalidad y reiteró que está dispuesto a aclarar cualquier señalamiento por las vías institucionales, además de exhortar a los medios y actores políticos a verificar la información antes de difundirla.

Gutiérrez Luna consideró que la difusión de versiones sin sustento no sólo afecta la reputación de los involucrados, sino que también deteriora la confianza ciudadana en las instituciones y en la vida pública. Por ello, insistió en la necesidad de privilegiar el debate político con base en hechos comprobables y no en especulaciones.

Lo anterior se da luego de que, durante un año, en plena pandemia de COVID 19, a una de las empresas de la familia del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, de quien dicen, facturó poco más de 6 millones de pesos a la administración del morenista Víctor Carranza Rosaldo en el ayuntamiento de Coatzacoalcos.

De acuerdo con datos de transparencia y documentos notariales consultados por un medio de comunicación, la gestión de Carranza Rosaldo otorgó los contratos referidos a esa empresa encabezada por Sergio Carlos Gutiérrez Prieto, padre del legislador, entre abril de 2020 y abril de 2021, por invitación y por asignación directa, principalmente por arrendamiento de maquinaria.

Sergio Carlos Gutiérrez Prieto aseguran posee otras razones sociales, entre ellas Jical Diamante, nombre que coincide con el de la fraccionadora del exclusivo desarrollo del mismo nombre, Jical Diamante Residencial, frente a las aguas del Golfo de México, en arenas del municipio de Pajapan.

Carranza Rosaldo, por su parte, es considerado uno de los aliados regionales del grupo político de Gutiérrez Luna, en Coatzacoalcos y Minatitlán, municipios del sur veracruzano.

