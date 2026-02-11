En 2025, subejercicio de 11.4% en programas para inmunización

Durante 2025, el Programa de Vacunación a cargo de la Secretaría de Salud (Ssa) no sólo sufrió una disminución presupuestal de su asignación original al final del año, sino también un subejercicio superior al 10 por ciento respecto del monto total que se le autorizó para operar.

Para dicho periodo, este programa, cuyo objetivo es reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación, tenía autorizado un presupuesto de cuatro mil 571.8 millones de pesos; sin embargo, las modificaciones presupuestales hechas a lo largo del año llevaron el total autorizado a cuatro mil 432.9 millones de pesos.

EL DATO: SEGÚN LA UNAM, el tiempo transcurrido entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas de sarampión oscila entre los 7 y los 21 días, con un promedio general de 10 días.

Aun con un brote de sarampión, ya activo desde el año pasado, y con el reconocimiento de la propia autoridad sanitaria de las deficiencias inmunitarias entre algunos grupos poblacionales derivado de la pandemia del Covid-19, el gasto autorizado para este programa no terminó de ejercerse, ya que se erogaron tres mil 926.1 millones de pesos; es decir, 88.6 por ciento del total disponible. En otras palabras, un subejercicio de 11.4 por ciento, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consultados por La Razón.

A esto se suma otro subejercicio importante observado en el programa de Prevención y Control de Enfermedades, cuya función es reducir la morbilidad y la mortalidad ocasionada por enfermedades crónicas no transmisibles, pero también aquellas transmisibles, así como lesiones que inciden en la salud de la población nacional mediante acciones en materia de vigilancia, promoción de la salud, prevención y control de enfermedades.

Los informes hacendarios indican que, de los 695.2 millones de pesos autorizados a gastar en 2025, sólo se erogaron 547.49 mdp, es decir, un ejercicio del 78.8 por ciento, el más bajo visto entre los principales programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.

Para algunos expertos, esta situación sólo se suma al acumulado de factores que han colocado al país al borde de perder su estatus libre de sarampión, como ocurre en Estados Unidos y Canadá.

El Gobierno ha reconocido que la pandemia y la información falsa difundida por grupos antivacunas han obstaculizado las campañas de vacunación y los procesos de inmunización de la población.

EN LAS CIUDADES es fácil convocar y hay puestos de vacunación visibles, pero en poblados como en Chiapas, Oaxaca o Veracruz, a los que más tienen que llegar las campañas especiales, involucra un trabajo más arduo que se hace y es más difícil SUSANA LÓPEZ CHARRETÓN Viróloga



En entrevista, la viróloga Susana López Charretón señaló que México enfrenta un escenario de riesgo particular con el sarampión por ser una enfermedad altamente contagiosa, donde una persona puede infectar a entre 10 y 15 más.

“El Covid-19 puede infectar a una o dos o tres personas a su alrededor (a partir) de una persona que no estaba vacunada. Y este virus (sarampión) es casi 10 veces más infeccioso”, expuso.

Aunque se ha desplegado una amplia campaña de inmunización para revertir el brote, la especialista consideró que el reto a enfrentar con el plan de vacunación es demostrar la capacidad de llegar a todos los rincones del país.

“En las ciudades es fácil convocar y hay puestos de vacunación visibles, pero en poblados como en Chiapas, Oaxaca o Veracruz, a los que más tienen que llegar las campañas, involucra un trabajo más arduo que se hace y es más difícil”, comentó.

López Charretón recordó la prórroga que México pidió a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para contener el brote de la enfermedad y explicó que, en caso de que no se consiga frenar la propagación, el país perderá la declaración como país libre de esta enfermedad y se emitirá una alarma internacional para que quienes quieran visitar el territorio mexicano se aseguren de estar vacunadas contra el sarampión.

“Esta certificación ya la perdió Canadá, ya la perdió Brasil y no se ve muy difícil que la perdamos, porque para tenerla tienes que tener un año en el que no haya contagios de manera sostenida. Y aquí el contagio empezó en febrero del año pasado. Entonces, la intención es tratar de controlarlo, pero por como se ven las cosas, yo lo veo complicado”, comentó.

Gobierno acelera la inmunización

› Por Claudia Arellano

LA SECRETARÍA DE SALUD (SSA), a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), informó avances significativos en la aplicación de vacunas contra el sarampión, como parte del Programa de Vacunación Universal y de las estrategias de respuesta ante la detección de casos en el país.

De acuerdo con los registros de la plataforma SIS-CENSIA, del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026 se han aplicado a nivel nacional 14 millones 297 mil 330 dosis de vacunas contra el sarampión, lo que refleja el fortalecimiento de las acciones preventivas para proteger a la población.

Para 2026, el Gobierno de México adquirió 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, de las cuales actualmente se cuenta con 23 millones 361 mil dosis disponibles para su aplicación. La Secretaría de Salud aseguró que continuará con la adquisición de vacunas suficientes para garantizar la cobertura y protección de la población objetivo.

💉 El día de hoy nos encontramos en varios puntos de la #CiudadDeMéxico vacunando contra el #Sarampión:



⭐ En #Coyoacán, en el Centro de Salud TIII Dr. Gustavo Rovirosa Pérez.

⭐ En la colonia Agrícola Oriental, al oriente de #Iztacalco, en el mercado Leandro Valle.



🏥 Puedes… pic.twitter.com/vNudmOEucP — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 9, 2026

La vacunación está dirigida prioritariamente a niñas y niños de 12 meses, quienes reciben la primera dosis de la vacuna SRP; a menores de 18 meses, para la segunda dosis; así como a niñas y niños de seis años, para el refuerzo correspondiente. Además, se aplica una dosis “cero” a menores de seis a 12 meses que habitan en zonas con brotes activos.

💉 ¡Vacúnate contra el sarampión!



👨‍👩‍👧‍👦 Protegerte también es proteger a quienes más quieres.



📍 En la Ciudad de México, contamos con centros de vacunación gratuitos.



📲 Escanea el código QR y ubica tu centro de vacunación más cercano.#Vacunación #Sarampión #YoMeVacuno… pic.twitter.com/vEeN7aOgoe — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 8, 2026

Se contempla la inmunización de personas menores de 49 años que no tengan el esquema completo o que no recuerden que fueron vacunadas, así como de jornaleros agrícolas, migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

En estas acciones participa de manera coordinada todo el Sector Salud, bajo la conducción de la Secretaría de Salud, con la integración de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar), el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Pemex, en coordinación permanente con las 32 entidades federativas.

A este esfuerzo se suma el despliegue de equipos de respuesta rápida, la realización de Semanas Nacionales de Vacunación, una campaña de comunicación y el trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos internacionales.

La Secretaría de Salud reiteró que mantendrá el monitoreo permanente de la cobertura de vacunación y la vigilancia epidemiológica, como parte de las acciones para prevenir la transmisión del sarampión y proteger la salud de la población. Además, hizo el llamado a tener actualizada la Cartilla Nacional de Vacunación, que se mantiene como una herramienta esencial de salud pública y de protección individual.

EL TIP: LA SSA mantendrá el monitoreo permanente de la cobertura de vacunación y la vigilancia epidemiológica contra el sarampión.

La cartilla es un documento oficial emitido por el Sistema Nacional de Salud que registra todas las vacunas aplicadas a lo largo de la vida de una persona. Existen versiones específicas según el grupo de edad: para niñas y niños menores de nueve años; adolescentes de 10 a 19 años; mujeres y hombres de 20 a 59 años; y adultos mayores de 60 años.

Especialistas en salud pública subrayan que este documento es un instrumento preventivo, ya que facilita que médicos y personal de enfermería identifiquen esquemas incompletos y orienten a la población sobre las vacunas necesarias para protegerse frente a enfermedades como sarampión, rubéola, poliomielitis, tétanos, hepatitis B o influenza.

En él se anotan las dosis recibidas, fechas de aplicación y refuerzos pendientes, lo que permite llevar un control del esquema de inmunización y detectar posibles rezagos.

Muere niño por sarampión en Durango

› Por Alan Gallegos

LA SECRETARÍA de Salud de Durango confirmó el primer fallecimiento por sarampión en lo que va del año. Se trata de un niño de ocho años, perteneciente a una familia de jornaleros agrícolas originaria del municipio de Mezquital.

El titular de la Secretaría de Salud, Moisés Nájera, dijo que el menor había regresado de Sinaloa, donde se contagió, y llegó en estado crítico con comorbilidades, por lo que falleció luego de pasar cinco días de fiebre y deterioro.

“Al regresar presenta cinco días fiebre en el Hospital Integral y de ahí lo refieren al Hospital Materno Infantil, donde desgraciadamente llega en un estado muy avanzado y grave”, dijo.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a vacunarse, ya que es un mecanismo preventivo para evitar contagio.

Nájera Torres enfatizó que este caso evidencia la necesidad de fortalecer la vacunación, especialmente entre familias jornaleras, consideradas población de alta movilidad.

La Secretaría de Salud federal ha notificado sobre más de dos mil casos confirmados y 27 defunciones asociadas en lo que va del año. Los estados más afectados son Jalisco, con mil 183 casos en 2026, seguido de Chiapas, con 232; Sinaloa, con 115, y la Ciudad de México, con 112, de acuerdo con los datos oficiales.

Reportan en CDMX fallecimiento de una niña por sarampión

› Por Fernanda Rangel

La primera muerte por sarampión en la Ciudad de México ocurrió en diciembre pasado, pero se certificó este lunes, indicó la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa). Se trató de una niña de 14 meses.

En conferencia, la titular de la dependencia local, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que la tardanza en el registro de la muerte de esta niña, quien falleció en diciembre del año pasado, se debió a que el proceso de análisis de su muerte finalizó el 8 de febrero y lo publicó el lunes la Secretaría de Salud federal.

“La razón por la que no se informó en diciembre de 2025 es porque no se certificó como sarampión hasta el día ayer (lunes), pues es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología cuando en los certificados de defunción no dice que es de sarampión.

El Dato: El Gobierno capitalino instaló 70 puntos fijos en estaciones del Metro para aplicar vacunas, así como otros 10 en el Metrobús, otra decena en el RTP y 10 más en los STE.

“El proceso se cerró el día de ayer (lunes) y por eso es que se dio a conocer el día de hoy (martes)”, aseguró la titular de Sedesa.

El Informe Diario del Brote de Sarampión, del 9 de febrero, la dependencia federal reportó que a nivel nacional había 28 fallecimientos, desde 2025, por este virus, de los cuales, uno ocurrió en la ciudad.

El dato destaca, porque en los reportes anteriores no se había registrado ningún deceso en la capital durante 2025, sino que éste ocurrió en el más reciente informe y la autoridad sanitaria capitalina aclaró el retraso del registro.

De acuerdo con los datos de la Federación, el 1 de enero reportó 46 casos acumulados de sarampión en la Ciudad de México y para el 9 de febrero sumaban 184; es decir, un alza de 300 por ciento. Del total de contagios, 98 son hombres y 86, mujeres.

“Tenemos 184 casos confirmados de sarampión desde que inició y tenemos 140 casos activos desde el punto de vista epidemiológico. Hemos tenido, en total, 14 hospitalizaciones y una defunción, desafortunadamente, de una niña de 14 meses”, afirmó la secretaria.

Además, los 184 casos, 156 pertenecen a diagnósticos de personas que viven en la Ciudad de México y 28, del Estado de México, pero que fueron detectados en la capital.

La dependencia local precisó que, por alcaldía, Gustavo A. Madero acumula 39 contagios desde agosto de 2025, seguida por Álvaro Obregón, con 35; Cuauhtémoc, con 18, y Miguel Hidalgo, 14.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a no estigmatizar ni a las demarcaciones ni a quienes viven en ellas. Aclaró que, pese al alza de casos, la situación es aún manejable en la ciudad.

“Como vemos, todavía tenemos en la ciudad una situación manejable y estamos muy apurados para que esto sea. Por eso, estamos también con las brigadas Casa por Casa. En estas alcaldías son en las que estamos ahorita destinando la mayor parte de nuestras brigadas territoriales”, agregó la morenista.

Gasman Zylbermann y Brugada Molina apuntaron a La Razón que los esfuerzos de las brigadas se están concentrando en las alcaldías con más casos y que para cuidar a la población se están haciendo vacunaciones a 30 manzanas alrededor de donde se registra un contagio, así como cercos sanitarios.

A diferencia de ciertas zonas de Guadalajara o el Estado de México, la titular de Sedesa aclaró que la capital no se ha visto en la necesidad de imponer el uso de cubrebocas, pero animó a usarlo en caso de tener síntomas de sarampión como: fiebre alta, tos, secreción nasal, manchas blancas dentro de la boca o un sarpullido rojo.

Hasta ayer en la Ciudad de México había 124 puntos de vacunación, 300 brigadas vacunadoras en colonias y 261 centros de salud en los que la gente de 10 a 49 años puede acudir a vacunarse.

Este diario ha informado sobre la alta participación de la ciudadanía, de distintas edades, en los módulos de vacunación para recibir una dosis contra el sarampión, enfermedad que en las Américas estaba erradicada, pero que desde 2025 se exportaron casos que se originaron en Estados Unidos y Canadá.

923 Mil biológicos ha aplicado la Sedesa desde agosto en la capital del país

DOSIS MUNDIALISTAS. A 120 días de que comience el Mundial de Futbol 2026, Brugada Molina mencionó que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que los aficionados extranjeros que lleguen a la capital lo hagan vacunados contra el sarampión para evitar que se multipliquen los casos.

“Este mes aumentó la cantidad de personas que se detectaron con sarampión. Y vamos a pedirle no sólo a la FIFA, sino a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que rumbo al Mundial se apliquen la vacuna del sarampión y nos cuidamos todos”, comentó la Jefa de Gobierno.

La mandataria destacó la importancia de que haya cuidados rumbo a la justa mundialista, de la cual México será sede y albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, en el Estadio Banorte, antes Azteca.

El Gobierno de la Ciudad de México ha reforzado las acciones para inmunizar a la población, pues el objetivo es alcanzar la inmunidad de rebaño con la protección de 95 por ciento de la población, de acuerdo con la Sedesa.

De esta manera, de agosto a la fecha la autoridad sanitaria ha aplicado 923 mil dosis, de las cuales 38 mil las suministró en los últimos dos días.

“Recordar que estamos completando los esquemas de vacunación de niños y niñas, y que estamos invitando a las personas de 10 a 49 años, a vacunarse. Sabemos que hay la pregunta de los adultos mayores; los adultos mayores de 50 años no necesitan vacuna, tienen inmunidad”, dijo Brugada Molina.

Gasman Zylbermann aclaró que las vacunas para todos los capitalinos están aseguradas, pues la cantidad proporcionada por el Gobierno federal alcanza para ello y que llegarán más biológicos.