Homicidios bajan 42%... y se batalla con armas aseguradas: 77% vienen de EU

En lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de homicidios en México cayó 42 por ciento, al pasar de 86.9 en septiembre de 2024 a 50.9 en enero de este año, es decir, 36 asesinatos menos al día.

Al exponer un balance de la incidencia delictiva, con corte a enero de este año, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, refirió que lo anterior ubicó a enero como el mes con la cifra más baja en comparación con los últimos 17 meses, y también como el enero con el indicador más bajo desde 2016.

“42 por ciento de reducción en homicidio doloso, de septiembre 2024 a enero de 2026; eso significa 36 homicidios diarios menos de los que se cometieron en septiembre. Hay 36 homicidios diarios menos, 36 personas dejaron de perder la vida, vamos a ponerlo así, diariamente en México, entre septiembre de 2024 y enero del 2026. Además de la reducción en otros delitos”, destacó la mandataria federal en conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo hizo un reconocimiento al Gabinete de Seguridad por el trabajo coordinado que realiza y que se refleja en los buenos resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

EL DATO: LAS ENTIDADES con mayor reducción en promedio diario de homicidios son: Zacatecas, -88%; San Luis Potosí, -83.9; Quintana Roo, -73.2, y Tabasco, -68.8 por ciento.

“Esto no se logra si no hubiera un trabajo profesional, honesto, dedicado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de nuestras Fuerzas Armadas, y de la Guardia Nacional. Si no hubiera un trabajo coordinado y no tuviéramos una Estrategia de Seguridad adecuada no se estaría con estos resultados”, destacó.

La titular del SESNSP señaló que en los últimos 16 meses se ha mostrado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país. Detalló que siete entidades concentran 50.6 por ciento de los reportes de este delito: Guanajuato, con 8.8 por ciento; Baja California, 8.4; Chihuahua, 7.9; Estado de México, 6.8; Sinaloa, 6.7; Morelos, 6.2, y Guerrero, con 5.8 por ciento, mientras que 26 estados disminuyeron su promedio diario de homicidio doloso.

En cuanto a los delitos de alto impacto, estos también presentaron una tendencia a la baja, con una disminución mensual del 31 por ciento respecto a octubre de 2024, al pasar de un promedio diario de 636 a 441.3 en enero de este 2026.

De manera anual, la reducción preliminar es del 55 por ciento respecto a 2018, destacando el robo de vehículo con violencia con una reducción del 39 por ciento por mes y del 57 por ciento por año.

El único delito de alto impacto que mostró un crecimiento fue el de la extorsión, que creció 2.6 por ciento de enero de 2025 a igual mes de este año.

GOLPES PRECISOS. Durante los 16 meses que han transcurrido del sexenio, más de 43 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto han sido detenidas, expuso el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario destacó que además, se ha conseguido el decomiso de más de 327 toneladas de droga, lo que incluye mil 800 kilos y más de cuatro millones de pastillas de fentanilo, y de 22 mil 800 armas de fuego.

Derivado de las operaciones del Ejército y la Marina, más de dos mil laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas han sido desmantelados, mientras que 51 toneladas de cocaína se detuvieron en operaciones en altamar.

“Este trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y la coordinación de las autoridades estatales ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos de alto impacto y brindar mayor protección a la ciudadanía”, sostuvo.

Respecto a la estrategia contra la extorsión, iniciada el 6 de julio de 2025, precisó que ya van 142 mil 505 llamadas al 089, de las que 89 por ciento no se consumaron; 11 por ciento sí se realizaron y permitieron abrir más de cinco mil carpetas de investigación, y a la detención de 814 personas en 24 estados. Desde su implementación, el promedio diario de víctimas de extorsión a nivel nacional tuvo una reducción del 38 por ciento, respecto a junio de 2025.

En el balance del eje Atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, detalló que se han realizado 298 Mesas de Paz estatales y regionales y siete mil 310 jornadas de paz.

Precisó que dentro del programa Sí al desarme, sí a la paz, se ha conseguido canjear nueve mil 128 armas y 8 mil 370 juguetes bélicos por opciones educativas desde el 1 de octubre de 2024. Asimismo, destacó que se consiguió la recuperación de 373 espacios públicos que antes eran basureros, focos rojos o lugares inseguros. Ahora, el 80 por ciento es usado para actividades lúdicas, culturales o deportivas de manera permanente.

Alrededor de 77 por ciento de las armas decomisadas en México provienen de Estados Unidos, hallazgo que se buscará incluir entre los argumentos de las demandas presentadas contra las armerías norteamericanas, puntualizó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia presidencial, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que de las 18 mil armas aseguradas en la presente administración, entre 77 y 78 por ciento vienen del territorio estadounidense.

“En la presente administración, se han asegurado 18 mil armas largas y cortas. De esas 18 mil, alrededor del 77 o 78 por ciento provienen de Estados Unidos”, dijo.

Precisó que de 2012 a la fecha, se han identificado 137 mil cartuchos calibre 50 (con capacidad para penetrar blindajes), de los que 47 por ciento provienen de la planta encargada de fabricar el armamento para el ejército estadounidense, aunque no la mencionó por su nombre.

“Y por lo que se refiere específicamente a los cartuchos calibre 50 (…) desde el 2012 a la fecha, son 137 mil cartuchos. De esos, el 47 por ciento provienen de esa empresa, que han sido comercializados en las armerías del sur de EU”, dijo.

Agregó que hay otro armamento más letal que también se ha encontrado, como es el de calibre 50, de las que se han asegurado 250 fusiles tipo Barret; 20 lanzagranadas calibre 40; 13 lanzacohetes y 273 ametralladoras de diferentes calibres, el cual es considerado armamento de alto poder con capacidad para perforar blindajes, derribar vehículos y enfrentar a las fuerzas de seguridad con ventaja táctica.

La mandataria federal señaló que las demandas presentadas hace dos años contra las armerías estadounidenses por surtir de artefactos de este tipo a criminales en México, incluyan estos datos.

“Estamos evaluando que las demandas que tenemos contra las armadoras incluyan esta parte. Es una empresa privada que comercializa estos armamentos, aunque sean del uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos. Entonces, es muy importante que se investigue cómo estas armas que comercializa esta empresa privada, llegan a manos de la delincuencia organizada en nuestro país”, dijo.

La semana pasada, la Presidenta adelantó que pediría al Gobierno de EU explicar cómo permitió que armas fabricadas para uso de su ejército terminaron en manos de cárteles mexicanos, como lo difundió el diario The New York Times.

El diario afirmó que existe un vínculo entre el crimen organizado en México con Lake City Army Ammunition Plan, que es la empresa encargada de la fabricación de municiones para las fuerzas armadas estadounidenses, y cuyas instalaciones se encuentran a las afueras de Kansas City.

Al describir un episodio violento ocurrido en 2019 en Coahuila, se narra que algunos de los casquillos levantados tenían inscritas las iniciales “L.C”, correspondientes a la planta Lake City.

Frenar el tráfico de armas es uno de los compromisos que hizo la administración Trump, en el marco del entendimiento que ambos gobiernos suscribieron para atender los problemas de seguridad que enfrentan en ambos lados de la frontera.

Las recientes declaraciones hechas por la Presidenta al respecto apuntan a una mayor exigencia para que EU también muestre resultados, no únicamente para frenar el trasiego de armas que robustecen a la delincuencia mexicana, sino también en cuanto a emprender las tareas para frenar el consumo y distribución de drogas dentro de su territorio y que es uno de los reclamos principales que ha hecho a la administración de nuestro país.

Rechaza CSP más letalidad contra crimen organizado

SOBRE LA INICIATIVA presentada por el Congreso de Chiapas a la Cámara de Diputados para que se dote a todos los policías estatales de armas de uso exclusivo del Ejército, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se trata de dar armas más letales, sino de fortalecer las tareas por medio de trabajos de inteligencia e investigación.

“No es un asunto de armas más letales, es un asunto más de inteligencia e investigación”, dijo en conferencia de prensa.

En ese marco, se informó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha concedido el permiso para que elementos de seguridad de cuatro estados hagan uso de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas, como ametralladoras calibre 7.62 y 5.56, derivado de solicitudes que dichas entidades han promovido para enfrentar las condiciones de seguridad que enfrentan.

El secretario Ricardo Trevilla dijo que estas autorizaciones se han concedido a Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, como lo estipula la Ley General de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

La misma ley, añadió, permite que, cuando se considera conveniente, y a solicitud de los gobiernos estatales, se analiza, por parte de la Secretaría de Defensa. Y esta dependencia puede autorizar a algunas Policías, por supuesto, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos.

La norma establece que la Defensa tiene la facultad para otorgar, negar, suspender o cancelar los permisos de adquisición y licencias de portación de armas automáticas calibre 7.62 o similares y superiores a los elementos de seguridad pública federales y de los estados, siempre y cuando haya una justificación y necesidad para emplear armamento de dicha potencia.

Para esto, quien encabece la dependencia que requiere el armamento debe de presentar la solicitud; de allí, el Sistema Nacional de Seguridad Pública realiza una valoración de la necesidad y si su postura es favorable, se suscribe un convenio de colaboración con la Defensa para la capacitación y adiestramiento respectivo.

Fuerza Aérea festeja con modernización 111 años

Durante la ceremonia por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esta institución no sólo cumple funciones de defensa, sino que se ha consolidado como un pilar en la atención de emergencias y el apoyo directo a la población.

En su discurso, la mandataria subrayó que el mes de febrero concentra fechas clave de la historia nacional, vinculadas con la lucha por la democracia, la independencia y la defensa del territorio, valores que, dijo encarna la Fuerza Aérea a través del servicio, la entrega y su cercanía con la ciudadanía.

Sheinbaum Pardo recordó los orígenes de la aviación militar en México durante el periodo revolucionario y señaló que, desde entonces, la institución ha evolucionado para responder tanto a tareas de seguridad nacional como a misiones humanitarias, entre ellas el traslado de enfermos, la distribución de vacunas, el combate a incendios forestales y labores de rescate durante huracanes, sismos e inundaciones recientes.

Indicó que, en una democracia, las Fuerzas Armadas deben mantenerse bajo el mando civil y actuar siempre en favor del pueblo, lo que fortalece la confianza y el vínculo entre la sociedad y las instituciones militares.

“El día de hoy, al rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, reafirmamos un compromiso que atraviesa generaciones: servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad, que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad, esperanza donde hay dificultad y orgullo nacional a cada rincón del país”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo.

En su discurso, la mandataria federal explicó que la Fuerza Aérea Mexicana surgió el 5 de febrero de 1915 por decreto del presidente Venustiano Carranza, quien en plena Revolución comprendió que la soberanía nacional debía extenderse también al espacio aéreo.

El 10 de febrero de 1944, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho promulgó la reforma constitucional que le otorgó su carácter de Fuerza Armada. Los primeros aviadores operaban aeronaves rudimentarias sin grandes recursos, pero con férrea convicción. A lo largo de 111 años, la institución ha evolucionado más allá de su misión de defensa, destacándose sus acciones de auxilio a poblaciones afectadas por desastres naturales, traslado de enfermos y operaciones de rescate que han salvado miles de vidas.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó el papel estratégico de la Fuerza Aérea en la protección del espacio aéreo nacional y anunció que, con el respaldo del Ejecutivo federal, se avanzará en la modernización de la flota con la compra de equipo especializado.

“Ante los desafíos presentes y futuros, con el respaldo firme y decidido de nuestra Comandanta Suprema, la Fuerza Aérea Mexicana impulsará la actualización permanente de su flota aérea con la adquisición de 10 helicópteros multipropósito, un avión de transporte pesado y 6 aeronaves pilotadas a distancia de alcance estratégico, con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas y cumplir misiones en beneficio del pueblo”, apuntó.

El titular de la Sedena recordó la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, por lo que reconoció la actuación de los pilotos mexicanos. También informó que en recientes contingencias por lluvias y huracanes se realizaron más de mil 600 operaciones aéreas en un mes, sin incidentes.

Asimismo, subrayó: “En los últimos años, de manera significativa, se ha incorporado la mujer a la Aviación Militar, reconociendo sus destrezas y cualidades intelectuales que le son propias, contando, hasta el momento, con más de 600 mujeres pilotos y especialistas de la FA”.

La ceremonia contó con la presencia de integrantes del gabinete federal, altos mandos militares, legisladores y autoridades estatales, y concluyó con un llamado a mantener los principios de honor, valor y lealtad que distinguen a la Fuerza Aérea Mexicana.

