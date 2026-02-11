PRI pide que FGR cite a declarar a Jesús Ramírez

El coordinador Jesús Ramírez, durante un foro de integración, el pasado 18 de enero.

La bancada del PRI en el Senado solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) cite a declarar al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, luego de los señalamientos contenidos en el libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, donde se mencionan presuntos vínculos con operadores del huachicol fiscal.

El coordinador priista, Manuel Añorve, afirmó que las acusaciones no pueden quedar únicamente plasmadas en una publicación editorial y deben investigarse formalmente por la autoridad ministerial.

“Todo eso no puede quedar en el olvido o solamente escrito en un libro dicho por Julio Scherer (…) no es un asunto menor”, declaró el senador, quien pidió que no exista impunidad ante los señalamientos.

Añorve agregó que, según lo expuesto en el texto, existirían presuntas relaciones con Julio y Sergio Carmona —este último testigo protegido en Estados Unidos— en esquemas de huachicol fiscal y financiamiento de campañas políticas.

Hasta ahora, la FGR no ha informado si abrirá alguna carpeta de investigación ni si llamará a comparecer al exfuncionario.

Señalamientos también alcanzan programa de pensiones

El adelanto del libro, difundido por la revista Proceso el fin de semana, también refiere cuestionamientos al programa de “compensación vitalicia” para extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), establecido mediante un decreto en 2022.

La publicación sostiene que el esquema habría carecido de sustento jurídico y financiero, generado un pasivo cercano a 27 mil millones de pesos y provocado divisiones dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), además de un presunto uso político de recursos públicos.

Tras la difusión, se recordó que desde agosto del año pasado la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó sobre una investigación relacionada con las pensiones de LyFC. En ese momento señaló que algunos jubilados recibían hasta 140 veces más que el promedio nacional y que el gobierno subsidiaba el ISR de dichas pensiones con recursos públicos por 2 mil 367 millones de pesos.

Ramírez Cuevas rechaza acusaciones

A casi cinco días de la publicación de los señalamientos, Jesús Ramírez Cuevas difundió un posicionamiento de tres cuartillas en redes sociales, en el que calificó las acusaciones como “infundios y falacias” y denunció una campaña mediática en su contra.

“En días recientes se ha desatado una campaña contra mi persona en medios de comunicación y en redes sociales (…) Las falsedades, los infundios sin pruebas, pretenden tomar el lugar de la realidad”, escribió.

Sin mencionar directamente el libro, lo describió como un “libelo” y lo comparó con El Móndrigo, panfleto difundido en 1968 durante el movimiento estudiantil.

También negó haber financiado medios, comunicadores o campañas digitales.

“Nunca financié medios de comunicación ni comunicadores, ni sembré preguntas ni respuestas (…) tampoco organizo ejércitos de bots ni financio pautas digitales, ni páginas clandestinas o de ataque”, sostuvo.

El exvocero añadió que las acusaciones forman parte de un ataque contra la denominada Cuarta Transformación, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La tarde de este miércoles, Ramírez Cuevas acudió a Palacio Nacional antes de difundir su posicionamiento.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de una indagatoria en curso por parte de la FGR.

