¿Qué pasa con nosotros si estamos vacunados contra el sarampión?

Recientemente se han intensificado las campañas de vacunación en diversas entidades del país debido a que se ha registrado un incremento en los casos confirmados de sarampión.

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México publicado el 10 febrero por la Secretaría de Salud, hasta el momento se cuenta con 2 mil 642 casos confirmados acumulados en lo que va del 2026.

La lista de casos confirmados acumulados la encabeza Jalisco, con mil 529 casos, por lo que en dicha entidad ya se instauraron medidas preventivas como el uso obligatorio de cubrebocas en las instituciones educativas, así como cancelación de clases presenciales en algunas regiones.

Medidas preventivas contra sarampión ı Foto: Especial

¿Qué pasa si estás vacunado contra sarampión?

La vacuna contra sarampión triple viral, es una medida de protección que se aplica a los menores de edad, y esta los protege no solamente contra el sarampión, sino contra rubéola y parotiditis.

En el caso de las personas de 10 a 49 años de edad, estas deben aplicarse la vacuna doble viral que es la de sarampión y rubéola, con la finalidad de prevenir posibles contagios de dicha enfermedad o que los síntomas de esta sean graves.

Las personas que no estén seguras de tener su esquema de vacunación infantil completo, o de haber contraído sarampión en algún momento, deben acudir a aplicarse la vacuna contra sarampión.

Sarampión CDMX ı Foto: X:@SSaludCdMx

Debido a que el sarampión es una infección viral con alto índice de contagio que puede ser grave, es recomendable que las personas se vacunen para prevenir cualquier afectación de dicha enfermedad.

Para personas embarazadas, personas con un sistema inmune débil o bajo, o personas con alergia a la vacuna esta aplicación está contraindicada, y tampoco es recomendable que sea aplicada a personas que se encuentren tomando esteroides.

Esta vacuna también está contraindicada para aquellas personas que estén bajo un tratamiento o fármacos inmunosupresores, que reciban quimioterapias o que sean pacientes que hayan recibido un trasplante recientemente.

Vacuna contra sarampión ı Foto: Redes Sociales

En caso de las personas que hayan recibido transfusiones sanguíneas totales, plasma o que se les haya administrado gammaglobulina se debe esperar un periodo de tres meses para poder aplicar la vacuna.

Cuando una persona recibe la vacuna contra sarampión puede presentar síntomas como dolor o enrojecimiento en el área donde se aplicó la inyección, así como fiebre y una erupción cutánea leve.

