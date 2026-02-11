Senado ratifica a embajadoras de México en Belice y Guatemala

Ana Luisa Vallejo Barba y Luz Elena Baños, ratificadas embajadoras de México en Belice y en Guatemala, respectivamente.

El Senado de la República ratificó este miércoles los nombramientos de Ana Luisa Vallejo Barba como embajadora de México en Belice, y de Luz Elena Baños Rivas para el mismo cargo en Guatemala, propuestas presentadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La votación, realizada por el pleno del Senado, registró 113 votos a favor para el nombramiento de Vallejo Barba y 104 votos a favor para Baños Rivas, sin votos en contra ni abstenciones en ambos casos.

Al presentar los dictámenes, el senador Félix Salgado Macedonio destacó la importancia estratégica de ambas designaciones: “Belice y Guatemala no son países lejanos para México. Son vecinos, aliados naturales y socios con los que compartimos historia, frontera, retos y oportunidades.”

El legislador enfatizó que la diplomacia mexicana “goza hoy de un reconocimiento internacional sólido, construido sobre principios históricos como la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención.”

Respecto a Belice, Salgado Macedonio recordó que “ México fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con Belice el mismo día de su independencia, el 21 de septiembre de 1981”, y que México es “el principal socio comercial de Belice en América Latina y el Caribe.”

Sobre Guatemala, el senador señaló que se trata de “una de las más densas y estratégicas de nuestra política exterior”, ya que ambos países comparten “más de 950 kilómetros de frontera, una de las zonas con mayor dinamismo humano, comercial y cultural en toda la región.”

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, respaldó los nombramientos destacando que “reconocemos en ambas trayectorias sólidas, construidas a lo largo de años de formación y del servicio en el ámbito diplomático.”

Barrales Magdaleno hizo un llamado especial a las nuevas embajadoras: “ Apelar a la sensibilidad que les distingue como mujeres para que haya un mejor trato hacia los migrantes que atraviesan o que vienen a nuestro país.”

Tras la aprobación, las embajadoras ratificadas procedieron a rendir protesta de sus cargos ante el pleno del Senado.

