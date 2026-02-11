Temblor en México HOY 11 de febrero: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 11 de febrero, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.2 a 43 km al este de Miahuatlán, Oaxaca aproximadamente a las 07:53 horas.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 43 km al ESTE de MIAHUATLAN, OAX 11/02/26 07:53:32 Lat 16.36 Lon -96.19 Pf 65 km pic.twitter.com/leY5HaQkUs — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 11, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.0 grados a 114 km al noreste de La Paz, Baja California Sur a las 04:36 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 114 km al NORESTE de LA PAZ, BCS 11/02/26 04:36:41 Lat 24.45 Lon -109.24 Pf 5 km pic.twitter.com/KVKjOKo39P — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 11, 2026

Sismo intensidad 4.1 grados a 124 km al suroeste de Guasave, Sinaloa a las 04:30 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 124 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 11/02/26 04:30:39 Lat 24.66 Lon -109.17 Pf 6 km pic.twitter.com/CvOdSRiviO — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 11, 2026

Sismo intensidad 4.3 grados a 15 km al norte de Guadalupe Victoria, Baja California a las 02:56 horas

SISMO Magnitud 4.3 Loc 15 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC 11/02/26 02:56:39 Lat 32.42 Lon -115.08 Pf 6 km pic.twitter.com/ca8vjxUIF8 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 11, 2026

Sismo intensidad 4.0 grados a 16 km al noroeste de Guadalupe Victoria, Baja California a las 02:40 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 16 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC 11/02/26 02:40:36 Lat 32.35 Lon -115.25 Pf 4 km pic.twitter.com/wrqTkQEzmA — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 11, 2026

Sismo intensidad 4.5 grados a 14 km al noroeste de Guadalupe Victoria, Baja California a las 02:38 horas

SISMO Magnitud 4.5 Loc 14 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC 11/02/26 02:38:33 Lat 32.35 Lon -115.22 Pf 5 km pic.twitter.com/NxuBw6Oszh — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 11, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

⚠️ Tras el sismo, atiende las indicaciones de las autoridades para mantenerte seguro. pic.twitter.com/JzmYlADgx5 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 8, 2026

