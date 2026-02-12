Alistan reunión binacional con Comando Norte de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el de Marina, Raymundo Morales, viajarán a territorio estadounidense.

Esta semana, miembros del Gabinete de Seguridad viajarán a Washington para reunirse con sus contrapartes estadounidenses, en el marco de los acuerdos de seguridad entre ambos países, y también, en respuesta a una convocatoria para sostener un encuentro con el Comando Norte.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia matutina que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el de Marina, Raymundo Morales, viajarán a territorio estadounidense.

Precisó que fueron invitados a la reunión con el Comando Norte de Estados Unidos, a la cual también están convocadas autoridades de otros países, y detalló que los secretarios de Defensa y Marina únicamente acudirán a “escuchar” los temas expuestos. No obstante, confirmó que, en representación del Gobierno de México, llevan el mensaje en la defensa de la soberanía nacional.

“La reunión de los secretarios de Defensa y Marina: fueron invitados en particular, junto con otros países, a una reunión. Van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento más que el que ya conocemos: defensa de la soberanía, y van a escuchar pues, de qué se trata la reunión. Ya les informaremos en su momento”, aclaró la mandataria federal.

En cuanto al secretario Omar García Harfuch, precisó que su viaje es con motivo de reuniones pactadas con anterioridad para atender los asuntos de seguridad que analizan de manera conjunta ambos gobiernos: “Y el secretario de Seguridad: ya había varias reuniones planeadas de antemano, como parte de este entendimiento en Seguridad que se tiene”.

La Presidenta afirmó que el Senado debe aprobar del ingreso de militares estadounidenses a territorio nacional: “Sí. Es algo que tiene que aprobar el Senado de la República y son parte de los ejercicios que se hacen desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo, en particular”.