Prevé Ricardo Monreal discutir reforma de 40 horas entre el 24 y 25 de febrero; descarta ‘fast track’

Ricardo Monreal con el grupo parlamentario de Morena el 20 de agosto.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, previó que la minuta en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas podría discutirse y, en su caso, aprobarse en el Pleno entre el martes 24 y miércoles 25 de febrero.

El legislador subrayó que el proceso no será acelerado y se respetarán los tiempos legales. “Va a haber sus tiempos, no habrá fast track, los tiempos que establece la ley no se van a apresurar ni a precipitar; por eso, estaremos aprobándola, si así ocurre todo como lo he dicho, el 24-25 de febrero”, afirmó.

En conferencia de prensa, recordó que el Senado aprobó la reforma constitucional como Cámara de origen y la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, las cuales sesionarán de manera conjunta.

Monreal explicó que ambas comisiones, integradas por aproximadamente 70 diputadas y diputados, tienen plena autonomía y libertad para dictaminar.

Señaló que el dictamen podría elaborarse entre jueves y viernes, circularse el fin de semana y que el lunes se invite al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, a una reunión de trabajo.

Posteriormente, indicó, se otorgarán los cinco días que establece la ley para recibir opiniones de empresarios, trabajadores y organizaciones sindicales antes de que el dictamen sea llevado al Pleno.

“Antes de subirse al Pleno, vamos a proporcionar lo que dice la ley, sin precipitación y sin prisas. Se va a deliberar ampliamente”, puntualizó.

El coordinador de Morena respaldó la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que cumple con su compromiso de aplicar gradualmente la semana laboral de 40 horas antes de concluir su mandato.

Reconoció que existen inquietudes por parte de empresarios y pequeños y medianos industriales, quienes han expresado preocupaciones sobre el impacto económico de la medida. No obstante, sostuvo que la propuesta busca un equilibrio.

“Para mí es un avance significativo lo que se aprobó en el Senado y nosotros lo vamos a respaldar. Nadie puede negar que es un avance establecer horas por año. Yo sí le creo a la presidenta”, afirmó.

Monreal aclaró que desconoce si la minuta sufrirá modificaciones, ya que esa decisión corresponde exclusivamente a las comisiones dictaminadoras.

“No quiero actuar de manera grosera para con las comisiones, porque no soy miembro de ellas; tendrán que definir de acuerdo con la ley lo que convenga”, señaló.

Otras reformas en puerta

El diputado informó que en este periodo ordinario podrían llegar al menos 12 iniciativas del Ejecutivo federal, entre ellas reformas al sistema anticorrupción, una nueva ley en materia de migración y otros temas prioritarios.

Respecto a la reforma electoral, indicó que actualmente se trabaja en un borrador en la Secretaría de Gobernación y en la Comisión Presidencial para la Reforma, pero hasta el momento no existe una iniciativa formal enviada al Congreso.

“Hasta que llegue la iniciativa veremos hasta dónde avanzaron los tres partidos coaligados. Después iniciaremos un proceso muy amplio al que vamos a invitar a todos los partidos”, aseguró.

En cuanto a la reforma sobre abuso sexual, delitos ambientales y la nueva ley de proceso contencioso-administrativo, detalló que se encuentran en la Comisión de Justicia y podrían discutirse en las próximas semanas.

Finalmente, adelantó que la Comisión de Vigilancia emitirá el 18 de febrero la convocatoria para el relevo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a fin de que las y los aspirantes se registren para continuar el trabajo del órgano fiscalizador.

