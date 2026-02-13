Arriban a Mazatlán miles para disfrutar del carnaval

En un escenario que evocó la tradicional música sinaloense, el ritmo y el baile, Su Majestad Javier I fue coronado Rey de la Alegría del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, “Arriba la Tambora”, durante el primer día de la máxima fiesta porteña que reunió a más de 25 mil asistentes en el Estadio Teodoro Mariscal.

La Reina del Carnaval, Anahí I, entregó los atributos reales al nuevo soberano de la alegría, quien estuvo acompañado del Príncipe Real Guillermo, el Marqués Víctor y el Duque Romeo, para luego iluminarse la noche con los fuegos artificiales.

Los carros alegóricos y el desfile del Carnaval comenzaron anoche. ı Foto: Especial

La presidenta municipal, Estrella Palacios, y la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, participaron en el arranque de esta tradicional celebración, que congregará a miles de locales y turistas del jueves 12 al martes 17 de febrero.

El Dato: En lo que va de 2026, han arribado a Mazatlán 22 cruceros, con más de 90 mil visitantes, que han dejado una derrama económica superior a los 110 millones de pesos.

En el marco del evento, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán rindió homenaje a Daniel Osuna por sus 25 años de trayectoria como Rey de la Alegría. Asimismo, el Ballet Folclórico del instituto presentó el espectáculo con los cuadros “Mi Diana”, “Manicero”, “Pachuca”, “Cinco de chicles”, “Estereofónica” y “Pato asado”, bajo la coordinación general de Zoila Fernández y con coreografías de Esaul Delgadillo, Pablo Navarrete y Javier Arcadia.

Los fuegos artificiales desde el puerto. ı Foto: Especial

Antes, miles de visitantes llegaron al puerto para disfrutar del Carnaval, una de las fiestas más importantes de México. Hoteles, malecón y zona centro registraron gran movimiento, mientras familias y turistas se preparaban para vivir los desfiles, coronaciones y el tradicional Combate Naval. Autoridades prevén una derrama económica de mil 200 millones de pesos durante los seis días del Carnaval, donde se tendrá una ocupación hotelera del 87 por ciento, así como la asistencia de un millón 200 mil personas durante los seis días de celebración.

SUMAN VISITA. Además de los miles de visitantes que comenzaron a llegar a Mazatlán a partir de este jueves con el inicio del Carnaval Internacional 2026, el puerto recibió a más de cuatro mil turistas de cruceros que llegaron a bordo del Norwegian Bliss.

Se trata de la tercera embarcación que llegó esta semana a la ciudad, que en la primera quincena de febrero ya sumó un total de siete cruceros y más de 25 mil visitantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que el turismo naviero reactiva de forma importante los sectores comercio y transporte, además de proyectar al mundo la riqueza cultural, natural, gastronómica y humana de Mazatlán.

Cruceristas disfrutaron de Mazatlán. ı Foto: Especial

El Norwegian Bliss entró a puerto a las 7:30 horas, procedente de Puerto Vallarta, con cuatro mil 191 pasajeros y mil 624 tripulantes. Los visitantes aprovecharon su estadía para recorrer los sitios históricos más representativos, como el Clavadista, la Plazuela Machado, el Centro Histórico, la Zona Dorada, el Malecón, así como el mercado Pino Suárez y la Catedral, entre otros.