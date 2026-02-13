Marx Arriaga y sus polémicas como director general de Materiales Educativos de la SEP

Marx Arriaga se encuentra en el centro del debate debido a que fue removido como Dirección General de Materiales Educativos y sacado de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con apoyo de policías. Conoce todas las polémicas en las que se ha visto involucrado el funcionario.

El funcionario fue el responsable de la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos para el ciclo 2023-2024, en los cuales se encontraron errores ortográficos, gramaticales y de contenido, por lo que fue criticado.

Estas son las polémicas de Marx Arriaga

Sin embargo, sus palabras también lo han metido en polémicas, las cuales han involucrado al feminismo, al capitalismo y a la SEP.

En julio de 2021, Marx Arriaga participó en una conferencia para normalistas, en donde defendió la reimpresión de los Libros de Textos Gratuitos ante un par de amparos que se lo impedías.

Ahí, lanzó una serie de palabras que generaron polémica en la comunidad mexicana por su singular forma de hacer un llamado a la lectura por placer.

“Leer por goce, acto de consumo capitalista”, afirmó.

Previamente, el exfuncionario realizó “mansplaining” al señalar que, si las feministas quieren en verdad cambiar el sistema machista, deberían acudir a las bibliotecas públicas y a leer.

“Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen a que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros, ahí están descritos los caminos para su revolución”, dijo en marzo de 2021.

Por último, a finales del año pasado, Marx Arriaga acusó al secretario Mario Delgado de intentar privatizar la educación y llamó a formar comités para defender el obradorismo y la Nueva Escuela Mexicana.

Lo anterior generó rechazo de la oposición por politizar la educación, y hasta del propio gobierno.

