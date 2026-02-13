Sheinbaum plantea facilitar puente aéreo para enviar ayuda humanitaria a Cuba

Claudia Sheinbaum afirmó que México activaría un puente aéreo a Cuba si existe una solicitud formal del gobierno cubano.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno está dispuesto a facilitar un puente aéreo hacia Cuba para el envío de ayuda humanitaria, siempre y cuando exista una solicitud formal por parte de La Habana.

Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Esta semana, México envió dos buques con más de 814 toneladas de víveres e insumos, como parte del apoyo destinado a enfrentar las dificultades energéticas y logísticas que atraviesa la isla.

Sheinbaum reiteró la disposición de su administración para mantener la asistencia adicional y defendió el diálogo internacional y el respeto a la soberanía cubana.

En ese contexto, la presidenta subrayó que los vuelos mexicanos hacia Cuba no están suspendidos, pese a los problemas de abastecimiento de combustible de aviación en la isla.

“Ahora no están cerrados los vuelos”, afirmó. Explicó que las aeronaves pueden cargar turbosina en territorio mexicano, lo que permitiría mantener las operaciones aéreas o ampliar la cooperación logística.

Pueden cargar, pueden venir a México. De hecho, los vuelos mexicanos de aerolíneas mexicanas no están cerrados a Cuba porque aquí hay turbosina y está muy cerca Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La mandataria indicó que México prevé continuar enviando apoyo y que existe una reserva de más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de envío.

No obstante, aclaró que por ahora no se contempla el envío de petróleo, ya que el gobierno evalúa cómo reanudar ese suministro sin afectar los intereses nacionales ante los aranceles anunciados por Estados Unidos.

El planteamiento ocurre en medio de las tensiones económicas y energéticas que enfrenta Cuba, situación que ha provocado interrupciones en servicios básicos y ha motivado el respaldo humanitario de países aliados.

México reiteró su política de cooperación regional y su postura en contra de medidas restrictivas externas que, sostiene, agravan la situación de la población cubana.

