Movimiento Ciudadano pide a Sheinbaum ‘actuar con mucha más energía’ ante crisis en la SEP

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo actuar con mayor firmeza para poner fin al conflicto al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde Marx Arriaga Navarro, a quien calificó como “fanático”, “quiera tomar de rehén a la dependencia, para inmovilizarle e imponer su criterio”.

En declaraciones a la prensa, el senador opositor comparó la situación con lo que ocurre en el Auditorio “Che Guevara” de la UNAM y señaló que “estos individuos creen que algo como la Secretaría de Educación Pública es de su propiedad y que llegaron para nunca irse”.

“Me parece que es un desapego completo de la realidad y me da mucho pesar que el futuro de una parte importante, estratégica, de la Secretaría de Educación Pública dependa del criterio de un fanático” Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Senado



Marx Arriaga fue notificado de su destitución el 13 de febrero. ı Foto: Captura de video

El coordinador de Movimiento Ciudadano subrayó que la situación es inaceptable: “No se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que alguien quiera tomar de rehén a la propia Secretaría para inmovilizarle y para imponer su criterio”.

Consultado sobre si el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, debería comparecer ante el Senado, Castañeda Hoeflich respondió: “Yo creo que deben una explicación puntual las autoridades. Al final del día la responsable del Poder Ejecutivo es la Presidenta de la República, ella es la jefa del Gobierno mexicano y que debe actuar con mucha más energía y más decisión en este tema”.

“Más allá del lamentable papel que ha hecho este funcionario, lo que hay que recordarle es que el gobierno no le pertenece”, subrayó el coordinador de Movimiento Ciudadano.

Poeta indígena es nombrada nueva directora de Materiales Educativos

| Por Yulia Bonilla

La pedagoga y poeta indígena Nadia López García fue nombrada como la nueva titular de la dirección general de materiales educativos de la SEP.

El nombramiento fue hecho oficial por Mario Delgado Carrillo, y se encuentra vigente a partir de este lunes 16 de febrero con lo que se formaliza la sustitución de Marx Arriaga en el cargo.

Nadia López García, nueva directora de Materiales Educativos, junto al titular de la SEP, Mario Delgado. ı Foto: SEP

El titular de la SEP destacó la amplia trayectoria académica, literaria y cultural de Nadia López García, licenciada en Pedagogía por la UNAM, con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

La nueva directora proviene de una familia de jornaleros agrícolas hablantes de mixteco. Su trayectoria profesional se enmarca por once libros de su autoría que han sido traducidos a inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino.

