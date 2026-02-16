PAN propone crear Comisión Especial de seguimiento al brote de sarampión en la Cámara de Diputados

Ante el escenario de un avance de casos de sarampión en México, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para crear una Comisión Especial en la Cámara de Diputados, con el objetivo de dar seguimiento puntual al brote y fiscalizar la política pública de vacunación.

De acuerdo con la propuesta, México acumula 9 mil 478 casos confirmados de sarampión y 29 muertes, cifras que reflejan, según los legisladores, una crisis sanitaria que exige acciones inmediatas y mayor rendición de cuentas.

La solicitud fue impulsada por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, quien advirtió que el Ejecutivo federal ha incurrido en omisiones graves en la estrategia de inmunización. El planteamiento será discutido en la sesión ordinaria del próximo 17 de febrero.

Ramírez Barba señaló que la Junta de Coordinación Política debe aprobar de forma urgente la creación de esta comisión para garantizar una respuesta coordinada, transparente y efectiva frente al brote.

Entre las tareas principales se contempla llamar a comparecer al secretario de Salud, así como a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además de vigilar el presupuesto destinado al programa nacional de vacunación y exigir reportes periódicos sobre cobertura y distribución de biológicos.

El legislador denunció que entre 2022 y 2025 se acumuló un subejercicio superior a 44 mil millones de pesos en recursos para vacunación, lo que habría impactado directamente en las jornadas de inmunización y el abasto de vacunas.

También criticó que para 2026 se eliminara el programa de Vigilancia Epidemiológica, sustituido por un esquema que, afirmó, carece de capacidad técnica y financiera suficiente.

Acción Nacional reconoció la alerta sanitaria emitida por la Organización Panamericana de la Salud, aunque acusó que el gobierno ha minimizado la magnitud del problema.

Los datos presentados indican que los menores de un año concentran la mayor incidencia de contagios y que más del 90% de los casos confirmados no cuenta con antecedente de vacunación.

“La salud de la niñez mexicana no puede quedar sujeta a improvisaciones ni a fallas logísticas del gobierno federal. La Cámara de Diputados debe ejercer plenamente sus facultades de control para evitar que esta crisis se agrave”, afirmó.

