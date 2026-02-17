México busca ‘Cero Niñas madres’; gobierno impulsa programa contra embarazo infantil

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación, el embarazo de niñas y adolescentes "las priva de sus derechos sexuales y reproductivos"

La Secretaría de las Mujeres y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) acordaron fortalecer la estrategia nacional para erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años, mediante la implementación de un Programa de Trabajo que prioriza la prevención de la violencia sexual y la eliminación de las uniones tempranas forzadas.

Durante la Primera Reunión Ordinaria 2026 del Grupo de Trabajo “Cero Niñas Madres”, convocada por el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), autoridades federales reafirmaron que el embarazo infantil es una de las expresiones más graves de violencia de género y una prioridad del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La sesión fue encabezada por la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, y por la secretaria ejecutiva del SIPINNA, Silvia Lorena Villavicencio Ayala.

“El embarazo infantil es producto de la violencia”

Durante el encuentro, Gómez Saracíbar subrayó que el embarazo en niñas de 10 a 14 años no puede analizarse de forma aislada.

“El embarazo infantil es producto de la violencia y la discriminación. Al erradicar embarazos infantiles también estamos erradicando formas de violencia”, puntualizó.

La funcionaria recordó que cuatro de cada diez mujeres registradas en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) son menores de 29 años, lo que —dijo— evidencia que las agresiones comienzan desde la niñez.

En ese sentido, llamó a las instituciones a trabajar de manera coordinada para alcanzar la meta de “Cero Niñas Madres”.

Como parte central del Programa de Trabajo, las dependencias impulsarán la implementación nacional de la Ruta NAME (Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas), un mecanismo que busca garantizar atención integral, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, acompañamiento jurídico y evitar la revictimización cuando una menor acuda a cualquier institución pública.

El plan se alinea con la Fase III de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuyo objetivo es eliminar la maternidad infantil y reducir significativamente el embarazo adolescente hacia 2030.

El programa contempla tres ejes principales: Prevención de la violencia sexual; atención oportuna y protección integral a víctimas; erradicación de matrimonios y uniones tempranas forzadas, además, de retos culturales y respaldo internacional.

La secretaria ejecutiva del SIPINNA, Villavicencio Ayala, afirmó que erradicar el embarazo infantil implica enfrentar violencias comunitarias profundamente arraigadas.

Por su parte, la secretaria técnica del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y coordinadora del GIPEA, Gabriela Rodríguez Ramírez, advirtió que el mayor desafío es transformar prácticas culturales.

“Lo que nos queda es lo más difícil: terminar con las uniones tempranas que son prácticas arraigadas”, señaló.

En la reunión también participó el representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Anders Thomsen, quien reconoció el liderazgo del país en la materia y expresó el respaldo del organismo internacional.

“Estamos viendo aquí en México un progreso enorme. La voz de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de todos ustedes es tan importante a nivel global”, declaró.

La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, reiteró que trabajará en coordinación con las dependencias que integran el GIPEA, además de fortalecer alianzas con la academia y la sociedad civil.

El objetivo, señalaron las autoridades, es generar condiciones para que ninguna niña sea obligada a asumir una maternidad y garantizar que niñas y adolescentes vivan libres de violencia y discriminación.

