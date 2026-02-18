“Fue una reunión con mucha amabilidad"

Fue una muy buena reunión: Sheinbaum tras encuentro con funcionarios canadienses

Presidenta informó que la reunión que sostuvo ayer con funcionarios del Gobierno de Canadá fue de reconocimiento mutuo de ambos gobiernos y para explorar oportunidades de comercio e inversión entre ambos países

La Presidenta de México en conferencia de prensa.
La Presidenta de México en conferencia de prensa. Foto: Captura de pantalla.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la reunión que sostuvo ayer con funcionarios del Gobierno de Canadá fue de reconocimiento mutuo de ambos gobiernos y para explorar oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.

“Fue una reunión con mucha amabilidad, de reconocimiento mutuo de nuestros gobiernos y al mismo tiempo de las grandes oportunidades que hay tanto en el comercio como en las inversiones….Fue muy buena reunión, la verdad y la reunión también donde estuvieron los empresarios también fue muy buena”, informó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

En esta reunión en Palacio Nacional, conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald.

