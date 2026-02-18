Realizan en CDMX y Edomex Simulacro de Sismo; suenan alarmas

Se activó la Alerta Sísmica por el Primer Simulacro Regional de este 2026, con una hipótesis de sismo magnitud 7.2 en la escala de Richter con epicentro en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

A las 11:00 horas se activaron los altavoces en la Ciudad de México y el Estado de México. La alerta fue trasmitida en la radio y televisión, además de en los dispositivos móviles dentro de la zona.

Desde días pasados autoridades locales y federales pidieron a la población participar en el simulacro y atender las indicaciones del personal de Protección Civil de su zona.

En la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 informó que se desplegaron C2 Móviles con el fin de coordinar dentro del territorio y monitorear el ejercicio.

Por su parte, autoridades del Estado de México pidieron a la población preparar mochilas de emergencia como parte del simulacro, con el fin de estar prevenidos en todo momento.

De igual forma se recordó a la población que luego del simulacro, en caso de volverse a activar la alerta sísmica se debe tomar como un sismo real y atender las indicaciones.

