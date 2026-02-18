Sheinbaum se reúne con directora ejecutiva de S&P Global; abordan retos en IA y economías

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung.

En el encuentro, realizado en Palacio Nacional, se abordaron los retos en la inteligencia artificial y las economías.

La reunión fue anunciada por Claudia Sheinbaum en la red social X, donde publicó una fotografía de la plática ocurrida este 18 de febrero del 2026.

“Recibimos en Palacio Nacional a la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, para hablar sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías”, escribió la mandataria federal.

Dicho encuentro ocurrió días después de que la presidenta de México anunciara una reforma de ley para el uso de la inteligencia artificial en el doblaje.

La iniciativa, dijo, busca establecer salvaguardas legales para evitar el uso no autorizado de voces mediante tecnologías de IA, garantizando el consentimiento y los derechos laborales y patrimoniales de los intérpretes.

“Se trabajó con muchísimos productores, actores, actrices, cineastas, no solamente directores, sino trabajadores y trabajadoras del cine y el audiovisual. Entonces, es una iniciativa de promoción del cine nacional. Y por otro lado, está el tema del doblaje. ¿Se acuerdan que muchas personas que se dedican al doblaje se quejaron de la Inteligencia Artificial porque se estaban utilizando sus voces a través de la Inteligencia Artificial? Entonces, la ley protege sus voces, protege su trabajo, de eso se trata”, destacó en la conferencia matutina del viernes 13 de febrero de 2026.

Además, el Gobierno Federal alista una estrategia para prevenir a la población, como parte de lo cual se podría abrir un debate para legislar una regulación de esta herramienta de la tecnología.

“Es un tema que se tiene que debatir entre todos para garantizar que no prevalezca la información falsa y los fraudes de todo tipo. La regulación tiene su complicación, pero es muy importante debatirlo y, entre todos, definir cómo tiene que garantizar que el ciudadano está protegido, que finalmente es lo que nos interesa”, reconoció la mandataria federal el mes pasado.

