Sindicatos respaldan a Tereso Medina previo a elección de dirigencia nacional de la CTM

Diversas federaciones estatales y sindicatos de la rama industrial respaldaron la candidatura de Tereso Medina Ramírez de cara a la elección para renovar la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el próximo 24 de febrero.

Medina Ramírez ha expuesto que su plataforma de trabajo se basa en “la propuesta en lugar de la protesta”, que plantea privilegiar la negociación colectiva y el diálogo social para la defensa de los derechos laborales .

Entre los sectores que se han pronunciado a su favor se destaca su trayectoria en la formación de cuadros sindicales y su propuesta de modernización interna a través de la capacitación y la profesionalización de la representación laboral.

En el norte y el centro del país, federaciones indicaron que el perfil de Tereso Medina es una opción para mantener la estabilidad en el marco del nuevo modelo de justicia laboral en México. Asimismo, sectores industriales mencionaron que su gestión busca equilibrar la competitividad económica y el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

De cara al proceso que determinará la nueva dirigencia de la CTM, Tereso Medina se posiciona como uno de los principales perfiles para encabezar la organización con el apoyo de los sindicatos y federaciones.

