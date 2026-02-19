Con o sin acuerdo de aliados va discusión de la electoral: Mier

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado de la República.

En vísperas de que la Presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Congreso su iniciativa de reforma electoral, Morena prepara un escenario para aprobarla sin sus aliados, el PVEM y el PT, mientras exhibe matices en su estrategia legislativa.

El coordinador de la bancada en el Senado, Ignacio Mier, advirtió que el proyecto se discutirá aun sin acuerdos con las fuerzas aliadas, mientras que su homólogo en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que la mayoría calificada aún no está garantizada y que, sin consenso, la reforma simplemente no pasará.

El Dato: La iniciativa presidencial incluiría reducir en un 25% la bolsa de financiamiento anual para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos.

Desde la Cámara alta, Mier Velazco rechazó que la ausencia de consensos con los aliados implique el fin del proceso legislativo. “Ése parece un eslogan”, respondió de forma escueta al ser cuestionado sobre si sin aliados no habría reforma. Y remató con una definición política: “Nosotros vamos a actuar conforme a nuestros principios siempre”.

El legislador recordó que la reforma político-electoral no formó parte del llamado “Plan C” acordado rumbo a 2024 con sus aliados.

“Se presentó el 5 de febrero del 2024, se separó porque no formaba parte de nuestra alianza con nuestros partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y se está discutiendo ahora”, explicó.

Subrayó, además, que las otras 20 reformas constitucionales incluidas en ese paquete, las 17 originales y tres adicionales impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, fueron aprobadas en su totalidad: “Hemos dado cumplimiento al 100 por ciento”.

334 votos se requieren en San Lázaro para modificar la Constitución

Sobre el contenido de la iniciativa, Mier Velazco delineó los ejes que defenderá Morena: fortalecer la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), garantizar la soberanía de los estados en materia de organismos electorales locales y aplicar criterios de austeridad en los procesos comiciales.

“No podemos desfigurarnos, tenemos una convicción con relación a la austeridad por lo que hace a los procesos electorales, sin que signifique debilitar al árbitro, por el contrario, fortalecer la independencia y autonomía del INE”, puntualizó.

Aunque evitó pronunciarse sobre si sería preferible una reforma posible a una deseable, dejó abierta la puerta a distintos escenarios legislativos: “Cuando se tiene la mayoría calificada es posible cualquier reforma”, apuntó, dejando abierta la puerta a distintos escenarios..

En contraste, desde la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que el terreno no está allanado. Admitió que no puede garantizar los 334 votos requeridos para modificar la Constitución.

“No podría afirmarlo, no puedo asegurar que esté la mayoría calificada asegurada, valga la redundancia; no puedo asegurar que la mayoría calificada esté ya construida, porque ni siquiera hemos recibido la iniciativa. El contenido de la misma orientará los votos”, expresó.

Si bien dejó claro que Morena respaldará la propuesta presidencial en los términos en que llegue, fue categórico respecto a la necesidad de construir acuerdos con el PVEM y el PT: “No, no, si no hay, pues no hay, como el filósofo de Güemes, si no hay consenso, pues no hay reforma; si no hay reforma, pues no hay nada”, declaró.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) añadió, al ser cuestionado sobre su papel en la negociación: “No va a ser fácil, porque yo tengo mis límites; nadie está obligado a lo imposible”.

La eventual reforma constitucional requerirá el aval de dos terceras partes de los legisladores presentes en cada Cámara, así como la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, lo que representará una importante operación política.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que la iniciativa sea enviada la próxima semana, ante la falta de consenso con los aliados: “Vamos a esperar al día que enviemos la reforma. Ahí ya platicamos de todo. No nos adelantemos”.

Verde espera se incluyan sus propuestas

› Por Tania Gómez

Manuel Velasco, coordinador de senadores del PVEM, advirtió que su bancada aguardará hasta el lunes para conocer el texto final de la reforma electoral antes de definir su voto. “Esto es como los alcohólicos: sólo por hoy”, resumió con una frase el compás de espera en que se encuentra su partido.

En declaraciones a medios, el legislador señaló que el Verde participó activamente en las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), representado por Arturo Escobar y otros miembros del partido, quienes sostuvieron conversaciones directas con Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

“Tenemos confianza en que las propuestas del Verde hayan sido tomadas en cuenta y que podamos salir adelante”, afirmó el legislador.

El Tip: Según ha trascendido en medios, la propuesta presidencial plantea modificar la forma para elegir a los plurinominales.

Ante la pregunta de si podría ser la primera vez que el Verde no acompañe una iniciativa en su totalidad, Velasco rechazó ese escenario y reafirmó su confianza en la alianza.

“Nosotros tenemos confianza en que podemos salir juntos y que la coalición legislativa que hemos formado desde septiembre del 2024, la de Morena, Verde y Partido del Trabajo, se mantenga”, subrayó el exgobernador de Chiapas.

Los senadores del PVEM Ruth González, Karen Castrejón, Manuel Velasco y Alfonso Silva, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

El senador reconoció que hasta el momento no tiene acceso al documento de la iniciativa y que no existe ningún compromiso de que la Presidenta Claudia Sheinbaum les presente el texto antes de hacerlo público.

“Sería mentirles decirles que tengo el documento, no lo tengo. Yo creo que nos vamos a enterar al mismo tiempo”, añadió.

Sobre si existe riesgo de que la coalición no pueda sacar adelante la reforma, Velasco fue optimista: “Yo quiero ser optimista y quiero pensar que las propuestas que hizo el Partido Verde en la mesa, como lo hizo el Partido del Trabajo (PT), sean tomadas en cuenta por el presidente de la Comisión, que es Pablo Gómez, y vamos a esperar al día lunes”.

Respecto a si la bancada está dispuesta a rechazar algún mecanismo de elección de diputados que no le resulte adecuado a su partido, Velasco respondió con cautela: “Nosotros hemos buscado alternativas en la mesa, hemos hecho planteamientos, hemos hecho propuestas. (Los senadores del PVEM) son dueños de sus votos”.

En torno a la posibilidad de un escenario de ruptura con Morena, respondió: “Lógicamente esto sería complicado, pero vamos a buscar que no lleguemos a ese punto”.

El coordinador legislativo destacó que existe una relación fluida con el PT, al explicar que el martes tuvo una conversación con su dirigente, Alberto Anaya, “y hemos estado peloteando ideas”.

Subrayó que el Verde mantiene diálogo con todas las fuerzas con representación en el Senado, aunque precisó que su alianza principal sigue siendo con Morena.

“La responsabilidad histórica es de PT-Verde”

› Por Claudia Arellano

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, comentó este miércoles que el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) deben considerar su responsabilidad con el país ante la próxima reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tienen una “responsabilidad histórica” frente a cualquier modificación electoral, al formar parte de la coalición gobernante, dijo la diputada panista.

El Dato: El martes pasado, la Presidenta señaló que la reforma electoral será presentada en febrero; luego de ver los avances, consideró posible que sea la próxima semana.

López Rabadán señaló que hasta el momento no existe un documento formal, sino declaraciones y especulaciones respecto a la iniciativa que presentará la Presidencia: “Llevamos meses hablando de una reforma sin que exista un documento como tal. Lo más importante es esperar el (documento) articulado”.

Sostuvo que el financiamiento público a partidos no debe verse como un gasto, sino como una inversión en democracia, pues permite conocer quién paga las campañas y evitar recursos provenientes del crimen organizado.

También en víspera de la eventual discusión de una reforma electoral, el grupo parlamentario de MC propondrá que el voto se vuelva universal y obligatorio, a fin de darle legitimidad al proceso electoral y a quienes resulten electos o ganadores de la contienda, aseguró su coordinadora, la diputada Ivonne Ortega Pacheco.

Asimismo, dijo que promoverá que jóvenes de 16 años puedan votar, pues si tienen responsabilidad penal, deben tener derecho a elegir a sus autoridades.

La emecista reiteró que el voto no es obligatorio, por lo que hay estados en donde vota el 37 por ciento del padrón electoral y gobiernan personas que tienen más sufragios en contra que a favor.

Respecto a las declaraciones de la Presidenta en el sentido de que la reforma electoral buscará reducir el costo de las elecciones, la diputada consideró que se debe esperar a que llegue la iniciativa al Congreso de la Unión, porque mientras no exista un documento, todo lo que se pueda decir, aunque sea en la “mañanera” y sea la Presidenta, pues son supuestos.

El partido Morena lo que busca con esta reforma electoral que enviará la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, es perpetuarse en el poder, y ante ello, el mundo ha sido testigo y ha volteado a ver cómo se destruye la democracia en México, así lo expresó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez.

El legislador coahuilense hizo un llamado a Morena para que suspenda esta acción y busque la unidad nacional: “Nosotros estamos pensando en que Morena envíe un proyecto de legislación parecida a aquella que le permitió a Nicolás Maduro perpetuarse en el poder. Por eso la hemos denominado “Ley Maduro”.

Respecto al temor de que la reforma, termine con los plurinominales, con los recursos de los partidos y con los OPLES, el legislador dijo que “es una preocupación no solamente de los partidos de oposición, sino de los académicos más connotados y, en muchas partes del mundo se está volteando a ver a México de cómo se destruye la democracia”.

Afirmó que se trata de “la gran preocupación a la destrucción de la democracia mexicana y, para eso, se utilizan medias verdades, como decir que los pluris no sirven para nada o que no se vota por ellos”.

Enmienda sin consenso debilita al Estado: experto

› Por Claudia Arellano

En medio del debate sobre una eventual reforma electoral, el abogado y consultor electoral Arturo Espinosa Silis, socio director de Strategia Consultores, advirtió que el proceso avanza “entre incertidumbre y contradicciones”, ante la ausencia de una iniciativa formal y la integración de una comisión dominada por perfiles afines al Ejecutivo federal.

El especialista consideró que la discusión pública se ha centrado en planteamientos como la eliminación de legisladores plurinominales, el recorte al financiamiento público de los partidos y la desaparición de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), sin que exista un documento técnico claro que detalle alcances, diagnóstico y objetivos.

Silis subrayó que resulta contradictorio cuestionar las reglas actuales cuando fueron, precisamente esas normas, las que permitieron la alternancia y el ascenso del partido hoy en el poder: “Las reglas vigentes garantizaron competencia, pluralidad y transición pacífica. Modificarlas sin un diagnóstico sólido puede generar más problemas que soluciones”.

A juicio del experto, más que responder a una necesidad institucional urgente, la reforma parece atender a compromisos políticos pendientes desde procesos anteriores.

Enmienda sin consenso debilita al Estado: experto ı Foto: Especial

Arturo Espinosa advirtió que cambios estructurales sin consenso amplio podrían debilitar el Estado de derecho y generar tensiones en la gobernabilidad. Particularmente, expresó preocupación por propuestas que impliquen reducir contrapesos o concentrar funciones electorales, lo que podría afectar la confianza ciudadana en los procesos democráticos.

Actualmente, el sistema electoral mexicano se sustenta en instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismos que han sido centrales en la organización y validación de los comicios.

Espinosa Silis alertó sobre el impacto que una reforma polémica podría tener en el entorno político y económico de cara a las elecciones de 2027 y a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La estabilidad institucional y la certidumbre jurídica son elementos que observan tanto inversionistas como socios comerciales. Una reforma que genere dudas sobre la fortaleza democrática del país podría enviar señales negativas en un momento estratégico”, afirmó.