Nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia: Sheinbaum.

En el 113 Aniversario del Ejército Mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, en el contexto mundial actual, las Fuerzas Armadas son garantía de que México decide su destino con independencia y a cada uno de sus integrantes les recordó que el pueblo les reconoce su entrega, su valor, su lealtad y su servicio.

“El Ejército Mexicano es la consecuencia de un origen profundamente ligado a la voluntad popular. Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones”, afirmó desde el Predio “La Célula”, en Oriental, Puebla, sede de la industria militar de la Defensa.

El Ejército Mexicano, enfatizó la Jefa del Ejecutivo Federal, no solo defiende fronteras, sino también salvaguarda la seguridad del país, forma parte de su transformación con la construcción de hospitales, aeropuertos y obras ferroviarias. Además de que, a través del Plan DN-III-E, atiende de manera directa al pueblo en casos de emergencia, donde trasciende la generosidad de las y los soldados mexicanos.

Hizo un reconocimiento especial a todas las mujeres que forman parte del Ejército Mexicano, cuya participación hoy en día es una realidad desempeñándose como médicas militares que salvan vidas, ingenieras que diseñan infraestructura estratégica, pilotos que surcan los cielos, especialistas en inteligencia y logística o comandantas que lideran unidades.

“Como primera mujer Presidenta, es imprescindible reconocer el lugar que ocupan hoy las mujeres en el Ejército Mexicano, en las Fuerzas Armadas. Desde las soldaderas de la Revolución hasta las oficiales de alto rango en la actualidad, la presencia femenina ha sido decisiva”, agregó.

Resaltó que la voluntad popular y el servicio al pueblo es lo que define a la nación, por ello, recordó que el Ejército Mexicano tiene como misión servir a esa voluntad y protegerla, la cual fue traicionada en 1913 con el Golpe de Estado contra Francisco I. Madero y por la cual el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclamó el Plan de Guadalupe, el 19 de febrero de 1913, surgiendo así el Ejército Constitucionalista, antecedente directo de las Fuerzas Armadas.

“Ese es nuestro origen histórico: la defensa de la autodeterminación frente a la traición; la defensa de la soberanía frente a la injerencia; la defensa de la voluntad popular frente a la imposición”, agregó.

La primera mandataria realizó un reconocimiento especial al general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y al almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, como servidores públicos excepcionales, honestos, patriotas y leales a la República, que bajo su conducción, las instituciones militares actúan con profesionalismo, institucionalidad y compromiso democrático fortaleciendo la confianza del pueblo.

Como parte de la ceremonia, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas entregó condecoraciones de retiro, servicios distinguidos, distinción militar y menciones honoríficas a personal destacado de la institución.

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, destacó el origen popular del Ejército Mexicano y que en la actual administración de la Cuarta Transformación, reforzó su sentido social y su espíritu humanista. Resaltó que en materia de seguridad se han detenido a 32 mil personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de 18 mil armas y 160 toneladas de diversas drogas, así como desmantelado alrededor de 2 mil laboratorios de metanfetaminas y áreas de concentración de precursores químicos. Refrendó su compromiso para continuar con la consolidación de la Guardia Nacional como uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este Ejército que surgió para defender a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad inquebrantable a la República”, agregó.

