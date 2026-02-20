15 millones de dólares es la recompensa por detención del ‘Mencho’

El gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La oferta forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en coordinación con la Drug Enforcement Administration (DEA). El monto actual fue elevado en años recientes y coloca al capo mexicano entre los fugitivos prioritarios para las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la DEA, Oseguera Cervantes es señalado como fundador y máximo dirigente del CJNG, organización criminal que opera en México y mantiene redes internacionales de tráfico de drogas. Las autoridades de Estados Unidos lo acusan de conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas con destino a territorio estadounidense, así como de participar en actividades vinculadas al tráfico de fentanilo, droga asociada a la crisis de opioides que enfrenta ese país.

El Departamento de Estado ha informado que la recompensa se pagará por información que permita su localización y eventual procesamiento ante tribunales federales de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han habilitado mecanismos para recibir datos de manera confidencial.

El CJNG es considerado por agencias de seguridad como una de las organizaciones criminales con mayor expansión territorial en la última década. Bajo el liderazgo atribuido a “El Mencho”, el grupo pasó de ser una escisión del Cártel del Milenio a consolidarse como una estructura con presencia en múltiples entidades mexicanas y operaciones internacionales.

En Estados Unidos, el líder del CJNG enfrenta acusaciones formales en cortes federales por delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas de fuego en actividades criminales. La recompensa de 15 millones de dólares lo ubica entre los narcotraficantes mexicanos más buscados por Washington.

Las autoridades estadounidenses reiteran que cualquier información que contribuya a su captura puede ser enviada a través de los canales oficiales establecidos por el gobierno de ese país.

