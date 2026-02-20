IMSS abrirá todas sus unidades el 21 y 22 de febrero para jornada intensiva contra el sarampión

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que este sábado 21 y domingo 22 de febrero el Instituto abrirá todas sus instalaciones en el país para llevar a cabo una jornada intensiva de vacunación contra el sarampión.

La medida da seguimiento al llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reforzar los esquemas de vacunación y evitar brotes de esta enfermedad.

Durante ambos días, el IMSS desplegará un operativo nacional con más de 11 mil servidores públicos, entre personal médico, de enfermería, operativo y administrativo, para garantizar el acceso a la vacuna en todo el territorio.

“Vacunarse es un derecho, es la mejor herramienta que tenemos para protegernos del sarampión; por eso este fin de semana el IMSS estará listo en todo el país para recibir a la población y garantizar que nadie se quede sin su vacuna”, afirmó Zoé Robledo.

🏥 IMSS abrirá todas sus unidades 21 y 22 de febrero para jornada intensiva de vacunación contra el sarampión: Zoé Robledo✨👏🏼👍🏼👇🏼



🔗 https://t.co/hOcon8nmOF pic.twitter.com/lHGHzuDWfA — IMSS  (@Tu_IMSS) February 20, 2026

¿En donde y en que horarios se aplicará?

Las dosis se aplicarán de 08:00 a 20:00 horas en:

Hospitales

Unidades de Medicina Familiar

Teatros

Centros deportivos

Centros de Seguridad Social

Explanadas públicas

La población podrá ubicar el punto de vacunación más cercano en el portal oficial: https://dondemevacuno.salud.gob.mx/

En todo el país, la prioridad serán niñas y niños de 6 meses a 12 años que no hayan recibido la vacuna o tengan pendiente la dosis de refuerzo. Se recomienda revisar y, de ser posible, llevar la Cartilla Nacional de Vacunación.

Además, en 11 estados considerados prioritarios por registrar más casos en jóvenes y adultos —Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Durango, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala— también se aplicarán refuerzos a personas de 13 a 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haberse vacunado.

El titular del IMSS subrayó que la vacuna contra el sarampión es universal, gratuita y segura, y se aplicará tanto a derechohabientes como a personas sin seguridad social. Aclaró que quienes ya tengan su esquema completo no requieren una nueva aplicación.

“Este fin de semana todo el IMSS, en todos lados, de ocho a ocho vacunando a todas y todos; así juntos, vacunados le vamos a pintar la raya al sarampión”, concluyó.

MSL