Vicealmirante Farías Laguna escribe nueva carta a Sheinbaum; denuncia violaciones al debido proceso

Fernando Farías en un evento oficial de la Semar, en foto de archivo.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna escribió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde pidió su intervención ante lo que, acusa, han sido violaciones al debido proceso en la investigación que pesa sobre él por presunto huachicol fiscal.

En la misiva, recuperada por medios nacionales, Farías Laguna aseguró que, desde que fue puesto bajo prisión preventiva justificada el 2 de septiembre del año pasado, se ha vulnerado su derecho a una defensa adecuada.

Lo anterior debido a que, acusó, la Secretaría de Marina (Semar) se ha negado a entregar información solicitada a través de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el argumento de reserva por seguridad nacional.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

Según el vicealmirante, elementos dentro de esta información le permitirán probar su inocencia.

“Se me está vulnerando el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada. [...] Marina pretende el no proporcionarla [la información] mediante un argumento arbitrario de Reserva de información. La información que estoy solicitando es con la única finalidad de probar y demostrar mi inocencia”, se lee en la carta.

En el mismo sentido, Farías Laguna acusó que, en medio del proceso, fue dado de baja de la institución, lo que, explicó, afecta a su familia y deja a sus hijas “en completo desamparo”.

Por lo anterior, pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que facilite la obtención de la información necesaria a través de la FGR y la misma Semar.

“Es por estas razones que le solicito de la manera más atenta su valiosa intervención, que Marina proporcione la información solicitada por medio de la Fiscalía General de la República para que obre en la carpeta de investigación y sea utilizada para esclarecer los hechos que se me imputan”, se lee en la carta.

📢 Caso Farías Laguna escala



📌 Manuel Roberto Farías Laguna denuncia vulneración legal

📌 Solicita intervención de Claudia Sheinbaum

📌 Contexto: investigación por huachicol fiscal

⚖️ Debate sobre debido proceso#Justicia #Mexico #Marina



Información: Azucena Uresti. pic.twitter.com/7nBmjgHnkn — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) April 15, 2026

“Soy el más interesado en aclarar estos hechos y en demostrar la verdad, pero con estas tácticas dilatorias y de pretender reservar información solo vulnera los derechos humanos y el debido proceso”, abunda el vicealmirante.

A finales del mes anterior, una jueza federal ya había ordenado reabrir la investigación complementaria. Asimismo, concedió tres meses adicionales para diligencias dentro del mismo proceso penal.

La resolución judicial también ordenó a la FGR entregar el expediente completo, así como elaborar un inventario detallado de tomos, anexos, discos y demás registros.

La defensa del vicealmirante promovió una audiencia de tutela de derechos, en la que denunció restricciones para consultar la carpeta de investigación.

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