Más de 1.2 millones de jóvenes participan en Jornada Nacional de Tequios en todo México.

Hasta el momento, más de 1.2 millones jóvenes han participado en la Jornada Nacional de Tequios en Espacios Deportivos: Deporte para Todas y Todos, convocada por el Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), como parte de las actividades rumbo al Mundial Social 2026. Se espera que, conforme se consoliden los reportes estatales, la cifra final sea aún mayor.

De norte a sur, en las 32 entidades del país, se intervinieron de manera simultánea más de 10,000 espacios deportivos en poco más de 1,300 municipios. Desde temprano, las calles, colonias y barrios se llenaron de brochas, rodillos y cubetas de pintura. Parques, unidades deportivas y plazas públicas fueron limpiadas, pintadas y rehabilitadas por jóvenes, marcando una transformación visible en miles de comunidades.

Durante la jornada se trazaron nuevas líneas en canchas de fútbol y basquetbol, se repararon porterías y tableros, se pintaron gradas y bardas, y se realizaron murales que hoy reflejan identidad y apropiación del espacio público. Donde antes había deterioro, hoy hay espacios listos para el juego y la convivencia. La jornada mostró organización y capacidad para transformar el entorno desde las propias comunidades.

La actividad forma parte de la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, impulsada por el Gobierno de México y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública —a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior—, la Secretaría de Gobernación, el Tecnológico Nacional de México, las escuelas normales del país, así como con institutos de juventud estatales y municipales. Más allá de promover el deporte, esta jornada evidenció la fuerza colectiva para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de vida en barrios y colonias.

En el marco del Plan Michoacán, Michoacán registró poco más de 800 puntos intervenidos, colocándose como una de las entidades con mayor número de espacios recuperados a nivel nacional. Asimismo, el Estado de México concentró una de las cifras más altas de participación.

También se reportó una amplia movilización en Puebla, donde se realizaron actividades simultáneas en la capital y municipios conurbados, con brigadas juveniles rehabilitando canchas y pintando murales comunitarios. En Guerrero, municipios de la región Norte y la Costa Chica recuperaron espacios que llevaban años en desuso, mientras que en Tabasco e Hidalgo se intervinieron unidades deportivas en Villahermosa, el Valle del Mezquital y zonas metropolitanas, mostrando una participación constante y organizada.

También en Veracruz hubo jornadas tanto en el puerto como en municipios del centro y sur del estado; en Jalisco se trabajó en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior; en Nuevo León, jóvenes del área metropolitana y del norte rehabilitaron parques y canchas; y en Chiapas, distintos municipios se sumaron con trabajos comunitarios que devolvieron vida a espacios públicos que hoy vuelven a ser puntos de encuentro para la comunidad.

Después de esta jornada, el siguiente paso es claro: mantener vivos los espacios recuperados. El próximo 26 de marzo se realizará la Jornada Nacional de Cascaritas y Concursos de Dominadas en las mismas canchas rehabilitadas. El registro abrirá el 23 de febrero. La meta es que estos más de 10,000 espacios sigan activos, llenos de juego, deporte y participación comunitaria, y que la participación continúe creciendo en las próximas actividades.

