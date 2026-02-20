Prevén concluir en 2027 dos rutas de tren, dice Presidenta

Al exponer los avances en la construcción de las nuevas rutas ferroviarias de pasajeros, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la ruta que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará listo antes del periodo de Semana Santa.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria también compartió que el que irá de la capital del país a Querétaro y el de AIFA-Pachuca, estarán listos en 2027.

“Vamos muy bien. El Tren Ciudad de México-AIFA inicia operaciones antes de Semana Santa; el Ciudad de México-Querétaro y el AIFA-Pachuca estarán en operación en el 2027 y van muy bien”, detalló.

Luego de destacar la cooperación para avanzar en estos proyectos, extendió un agradecimiento a la población por también colaborar en cuanto a la liberación de los derechos de vía necesarios para el empuje de las obras.

“Y todo ha sido un trabajo coordinado muy bueno y sobre todo, agradecer a la población por su comprensión, por su colaboración, por su cooperación, siempre es complejo el derecho de vía, el poder acordar los montos en los que se va a comprar su tierra o mover alguna vivienda y en todos ha habido una excelente cooperación. Entonces, vamos muy bien en los Trenes del Norte”, señaló.

En este punto se recurrió a la reubicación de 44 familias que vivían sobre el derecho de vía; 33 de ellas recibieron una vivienda nueva mientras que a 11 se les dotó recursos para adquirir una. Esto requirió una inversión de 28 millones de pesos.

En su oportunidad la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, detalló que los 24 millones 892 mil 137 metros cuadrados (m2) de derecho de vía liberados representan mil 905 predios en 54 municipios de ocho entidades. En el caso del tren AIFA-Pachuca, se liberaron dos millones 262 mil 658 m2; en el México-Querétaro, siete millones 431 mil 935 m2, y en el Querétaro-Irapuato, tres millones 484 mil 893 m2. Explicó que se emitieron mil 10 títulos: 153 del AIFA-Pachuca, 550 del México-Querétaro, 98 del Querétaro-Irapuato y 209 del Saltillo-Nuevo Laredo.

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), Andrés Lajous, informó que ya se emitió el fallo de la licitación para la fabricación de 47 trenes de pasajeros a favor de la empresa Alstom México. Se espera que el primero de ellos se tenga a mitad del 2027.

INICIA PRUEBAS. En otro punto, Lajous reportó que la certificación para que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec vuelva a circular está a cargo de la empresa alemana TÜV Rheinland.

Mencionó que este tercero independiente ya comenzó con las pruebas para verificar las condiciones, lo cual se solicitó a raíz del descarrilamiento de cuatro vagones el pasado 28 de diciembre. Ahondó que por ahora, se trabaja en la evaluación del servicio, para luego hacer recomendaciones que se habrán de implementar.

“A partir de eso, la agencia ha estado participando y la clave será ver cómo es la implementación de esas recomendaciones para decir: ‘Este es un sistema en donde se puede operar, se puede dar un servicio de calidad y no va a volver a suceder lo que sucedió”, dijo.