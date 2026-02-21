Detienen a 14 en Veracruz; los vinculan con célula regional del CJNG

Autoridades federales detuvieron a 14 presuntos generadores de violencia en Veracruz, entre ellos a Israel “N”, identificado de forma extraoficial como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, el Gabinete federal de seguridad informó que la detención fue resultado de 13 cateos simultáneos en Boca del Río y el Puerto de Veracruz, derivados de una denuncia ciudadana por el presunto secuestro de una persona.

Así, las fuerzas federales localizaron con vida a la persona privada de su libertad y detuvieron a los 14 presuntos generadores de violencia, a quienes también se les decomisaron armas de fuego y droga.

Resultado de trabajos de investigación en seguimiento a una denuncia ciudadana, en Veracruz, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron 13 cateos simultáneos que permitieron liberar a una persona privada de la libertad y detener a 14 personas Gabinete federal de seguridad, en X



A los detenidos se les decomisaron nueve armas, seis granadas, más de 500 cartuchos, varias dosis de droga, 10 vehículos y 16 motocicletas.

Resultado de trabajos de investigación en seguimiento a una denuncia ciudadana, en Veracruz, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron 13 cateos simultáneos que permitieron liberar a una persona privada de la libertad y detener a 14 personas.



Se aseguraron 9… pic.twitter.com/lpVb5Ienye — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 21, 2026

Los detenidos, junto con lo decomisado, fueron puestos a disposición de las autoridades para que se defina su situación jurídica.

De manera extraoficial se informó que los 14 detenidos formarían parte de una célula regional del CJNG, liderados por Israel “N”, uno de los aprehendidos. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada por autoridades.

En la operación participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, y colaboró el Gobierno de Veracruz.

Agradecemos la coordinación con la gobernadora @rocionahle [Rocío Nahle] y las autoridades de @GobiernoVer para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad de la población Gabinete federal de seguridad, en X



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am