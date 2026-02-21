Harfuch: Hay más casos de resorts ligados al crimen

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que existen más casos de resorts vinculados a la delincuencia organizada en el país, luego de la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a un conglomerado hotelero con sede central en Puerto Vallarta, Jalisco, y que presumiblemente habría estado vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El jueves pasado, el departamento norteamericano informó sobre una serie de sanciones contra el resort Kovay Gardens, ubicado en Puerto Vallarta, así como a 17 empresas y cinco personas vinculadas al grupo criminal mencionado, a los que señalan de ser parte del trasiego de fentanilo, así como de cometer fraudes contra estadounidenses.

El dato: El Departamento del Tesoro de EU detalló que Kovay Gardens se ubica al noroeste en Puerto Vallarta, en La Cruz de Huanacaxtle, en la Riviera de Nayarit.

Al respecto, Omar García Harfuch comentó que ya hay una indagatoria a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“De estos casos ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando”, declaró en la conferencia presidencial.

Al respecto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jonhson, afirmó que esta acción conjunta entre ambos gobiernos envía el mensaje a los criminales de que terminarán por rendir cuentas.

En redes sociales subrayó que, en ambos lados de la frontera, se sostienen las tareas para abatir a las organizaciones delincuenciales: “Juntos, en ambos lados de la frontera, estamos desmantelando redes criminales completas en cada etapa y en cada eslabón de la cadena, desde los operadores hasta los financistas, blanqueadores de dinero y facilitadores. Un frente unido, aplicación estricta de la ley. La justicia prevalecerá”.

En otro caso, García Harfuch descartó que haya indicios de que la madre de una presentadora de la cadena estadounidense NBC, reportada como desaparecida, se encuentre en México.

“Ningún indicio ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país”, sostuvo el funcionario federal, quien afirmó que tampoco se tienen pistas sobre que haya algún grupo de investigación estadounidense que realice una indagatoria en el estado de Sonora, como se afirmó en algunos reportes.

“En cuanto vimos la noticia de que había una línea de investigación que apuntaba a México, porque sí hubo un medio —como usted bien lo refiere—, que afirmaba que había un grupo de investigación de EU trabajando la línea de investigación en Sonora. Es negativo, se corroboró directamente con el FBI. No hay ninguna línea que apunte a Sonora, ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre sobre esa línea ni sobre este caso en México”, puntualizó.

Sobre las reuniones de seguridad sostenidas la semana pasada en Washington, García Harfuch reportó que se trató de encuentros para dar seguimiento a las tareas en materia de seguridad y migración en ambos lados de la frontera, en cuanto al intercambio de información: “Fueron reuniones que son de seguimiento, que son permanentes con personal del departamento de justicia y otras agencias en materia de seguridad, en realidad son de seguimiento y de intercambio de información”.

Además, negó que durante tal encuentro se hubiera abordado el cierre del espacio aéreo en Texas, el cual se decretó por pocas horas luego de que estadounidenses confundieron un globo con un dron que adjudicaron al crimen organizado.